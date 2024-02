5 yıldır uzattığı sakallarını kesince bambaşka bir oldu: Meğer sen hala genç ve yakışıklıymışsın!

Haberin Devamı

Epey bir süredir oyunculuktan da uzak kalan Gladyatör filminin Russell Crowe son yıllarda hem bir hayli kilo almış hem de upuzun sakallarıyla dikkat çekmeye başlamıştı.

59 yaşındaki usta aktör hiç kestirmeden uzattığı sakalları da artık epey beyazladığı için yaşından epey büyük ve yorgun bir görüntü sergiliyordu.

Russell Crowe kariyerinin zirve günlerinde de kirli sakal kullanıyordu ancak elbette o zamanlarda sakallarının onu yaşlı ya da yorgun gösterdiğini söyleyen kimse olmamıştı

Uzun bir ara verdiği film setlerine hızlı bir geri dönüş yapan Russell Crowe sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarına büyük bir sürpriz yapmış oldu.

Beş yıldır ilk kez tıraş olduğunu açıklayan Russell, eski adıyla Twitter olan X'e girerek yeni görünümünü gözler önüne serdi.

Russell Crowe son yıllarda giderek uzayan beyazlamış sakalları ve aldığı kilolarla eski günlerini aratıyordu

Son yıllarda kalın gümüş rengi sakallarıyla tanınan yıldız, artık sakallarından kurtulmaya karar verdi ve bunun yerine tamamen temiz traşlı bir görünüm tercih etti.

Russell, paylaşımına son halinin fotoğrafını koyarken “Aktör hazırlanıyor. 2019'dan beri ilk tıraş” yazarak yeni görünümünü hayranlarının beğenisine sundu.

Usta aktörün eski formunu kaybetmiş ve yaşlanmış görünen halinden uzaklaştığı yeni halini gören hayranları da hemen yorum yapmaya koştu.

“Vay canına, çok iyi görünüyor! Değişiklik yapmak ve tıraş olmak güzel. Güzel bir yüzün var ama yüzünü tüm o sakalların arkasında saklıyordun” yazan sayısız kullanıcı Crowe’a 20 yaş daha genç göründüğünü söyledi.

Usta aktörün tıraşlı halini görenler onun 20 yaş birden gençleştiğini söyledi

Yeni Zelanda'da doğumlu olan ve Hollywood’un ışıltılı dünyasından uzakta, Sydney'de yaşayan Russell Crowe, bir süredir ara verdiği kariyerine geçen yıldan beri yeniden ağırlık vermeye başlamıştı.

Liam ve Luke Hemsworth ile birlikte başrol oynadığı gerilim filmi Land of Bad gösterime giren Russell Crowe bir yandan da MMA (Karma Dövüş Sanatları) aksiyon filmi The Beast In Me'de rol almaya hazırlanıyor.

Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Danielle Spencer'la 10 yıl evli kalan Russelol Crowe'un 20 ve 17 yaşlarında iki oğlu var

Russell Crowe’un bir yeni projesi de James Vanderbilt'in tarihi draması Nuremberg olacak. Usta aktör bu iddialı filmde de Nazi Almanya’sının hava kuvvetleri komutanı Hermann Göring'i canlandıracak.

Russell Crowe geçtiğimiz günlerde 2010 yılında rol aldığı Robin Hood filminde çekilen tehlike sahnelerden birinde iki bacağını birden kırdığını anlatarak herkesi şaşırtmıştı.

Dublör kullanmamasıyla tanınan yıldız oyuncu bir kale duvarından yere atlarken korkunç bir acı duymuş ancak kimseye söylemeden filmin çekimlerini tamamlamıştı.

Crowe, yıllarca bu durumu umursamadan yaşamış ancak 10 yıl sonra dayanılmaz hale gelen bacak ağrıları için doktora gittiğinde korkunç gerçeği öğrenmişti…