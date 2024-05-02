Milyonluk serveti var... Bir kuruşunu bile çocuklarına bırakmayacak... Herkes kendi parasını kendi kazansın!

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Efsane Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ve oyuncu çift Ashton Kutcher ile Mila Kunis de bunlar arasında.

Neredeyse çocukluğundan beri sahnelerde olan ünlü şarkıcı Marie Osmond da "Fazla para çocuklarıma zarar verir" diyerek miras bırakmayacağını bunun yerine parasını kendi zevkine göre harcayacağını açıklamıştı.

İşte bu zincire yeni bir halka daha eklendi.

'HERKES KENDİ TEKNESİNİN KÜREĞİNİ KENDİ ÇEKSİN'

Toplamda 40 milyon dolarlık bir serveti olan ünlü oyuncu Jeff Goldblum, günü geldiğinde çocuklarına miras bırakmayacağını söyledi. Ünlü oyuncu bu durumu da "Herkes kendi teknesinin küreğini kendi çeksin" sözleriyle özetledi.

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Bu arada hemen hatırlatalım Goldblum'un şu anda evli olduğu Emilie Livingston'dan 8 yaşında Charlie ve 6 yaşında River adlı iki tane çocuğubulunuyor. Goldblum elbette şu anda küçük olan çocuklarına bakıp ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ama günü gelip iki çocuğu yetişkin olduğunda onların kendi kanatlarıyla uçmasını yani kendi paralarını kazanmasını istiyor.

ONLARA DAHA ŞİMDİDEN ÖĞÜT VERİYOR

Jurassic Park başta olmak üzere birçok yapımda kamera karşısına geçen Jeff Goldblum, bu ilginç açıklamayı konuk olduğu Table for Two adlı podcast programında yaptı.

Bruce Buzzi'nin konuğu olan ünlü oyuncu, eşi Emilie ile birlikte çocuk yetiştirme konusundaki yaklaşımlarına değindi.

Ünlü oyuncu onlara sık sık "Hey bana bakın... Biliyor musunuz, kendi teknenizin küreklerini kendiniz çekmek zorunda kalacaksınız" dediğini anlattı.

Goldblum "Çocukları bazı konularda eğitmek önemli. Onlara diyorum ki 'Ben bunu sizim için yapmayacağım. Ve siz de benden bunu yapmamı istemeyeceksiniz" sözleriyle çocuklarını nasıl yetiştirdiğini anlattı.

Aslında gelenekçi bir insan olmadığını söyleyen Goldblum "Çocuklarımı korkutmak istemiyorum. Ama içinde bulunduğumuz sistemi de biliyorum. Eninde sonunda bunu anlamaları gerek" diye sürdürdü sözlerini.

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GEÇ YAŞTA BABA OLDU

Geç yaşta baba olan Jeff Goldblum'un çocukları için istediği önemli bir şey de var. Günün birinde tıpkı kendisi gibi gerçekten keyif aldıkları bir işi yapmaları.

Çünkü anlattığına göre kendisi de erken yaşlarda oyuncu olmayı kafasına koydu, bunu hayal etti ve sonunda da yaptı.

Oyuncu o dönemde Tanrı'ya "Lütfen benim oyuncu olmama yardım et" diye dua ettiğini de hatırlattı.

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ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN DOĞRU ZAMANI BEKLEDİ

71 yaşındaki Jeff Goldblum, ilk evliliğini ünlü oyuncu Geena Davis ile yaptı. bu evlilikten çocuğu olmayan oyuncu 2014 yılında da Emily Livingston ile evlendi. Bu süreçte de ileri yaşta iki tane çocuk sahibi oldu.

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Bu konuda da asla bir pişmanlığı olmadığını söyledi ünlü oyuncu. "Bunu şu anda yapmak harika bir duygu" diye konuştu Goldblum.

Bunun nedenini de şöyle açıkladı: "Çünkü düşündüğüm her şey çocuk sahibi olmanın getirdiği büyük sorulara, zorluklara ve onları neyle karşı karşıya bırakmak istediğinize mükemmel şekilde uyuyor. Onlara nasıl bir hayat bırakmak istiyorsunuz, nasıl bir hayat istiyorsunuz ve onlara nasıl bir hayat katıyorsunuz?"