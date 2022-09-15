4 aylık eşine boşanma davası açmıştı... Mehmet Dinçerler'den Hadise'yi şoke eden istek!

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2. Sayfa'nın haberine göre; "Mehmet Dinçerler'den sanat hayatımla ilgili baskı görüyorum." diyen Hadise'nin dilekçesinde

"Mehmet Dinçerler evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boytutuna vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti." ifadelerine yer verildi.

Hadise, Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadı.

'ANLAŞMALI AYRILAMADIK'

Hadise, konuyla ilgili olarak Instagram sayfasında da bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim' dedi.

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BOŞANMAK İÇİN İSTEDİKLERİ ŞAŞIRTTI

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları boşanma davası için bir araya geldi.

Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istedi.

MEHMET'İ TAKİBİ BIRAKTI

Instagram sayfasında sadece Mehmet Dinçerler'i ve kendi markasını takip eden Hadise, boşanma arefesinde olduğu eşini takipten çıktı. Hadise birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırdı.

Çok geçmedenMehmet Dinçerler de Hadise'yi takibi bıraktı. O da romantik karelerini sayfasından sildi.

YÜZÜĞÜ GÜNLERCE KONUŞULDU

Hadise işinsanı Mehmet Dinçerler’den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler’in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.

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AMCAYI KIZDIRDI

Mehmet Dinçerler tarafından hediye edilen 40 bin dolarlık yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurdu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler’in avukatı “40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor” dedi.

Gözden Kaçmasın 40 bin dolarlık yüzük davaya konu oldu Haberi görüntüle

Çok geçmeden Mehmet Dinçerler konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı:

“Çocukluğumdan beri ticaretin içinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş bir genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Ne yazık ki babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler’in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına, ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yukümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid’in konkordato talebinde bulunması sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır.

Şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım.”

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SAVAŞ ÖZBEY YAZDI: O YÜZÜK ZATEN YARAMAMIŞTI

Savaş Özbey, Hadise'nin çok konuşulan yüzüğünü bugünkü köşesine taşıdı:

"Hadise evlilik yüzüğünü takmadığı konser sırasında gözyaşlarına hakim olamadı, eşi Mehmet Dinçerler’in de artık yüzük takmadığı ortaya çıktı. Dün Hürriyet’te okudum. Krizin Dinçerler çocuk isterken, Hadise’nin şu anda sıcak yaklaşmadığı için çıktığı konuşuluyor. İkilinin yüzük takmamasını ayrılacaklarının işareti kabul edenler var.

Ben tam tersini düşünüyorum. Herkesin gözünün kaldığı, aile içinde kriz çıkaran, eski alacaklıların mahkemeye başvurmasına neden olan o pahalı yüzük zaten en başından beri hiç yaramamıştı çifte. “Yüzüklerin Efendisi”ndeki gibi uğursuz bir şey mübarek. O yüzüğü takmazlarsa daha huzurlu olacaklarına dair inancım tam. Ama ispatlayamam."

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DOĞUM GÜNÜNDE MESAJ YOK

Sosyal medya hesabından Mehmet Dinçerler ile olan fotoğrafların neredeyse tamamını silen Hadise, eşinin 23 Ağustos'taki yaş gününde de hiçbir paylaşımda bulunmadı.

KIYAFETLER VE PERFORMANS ESKİYE DÖNDÜ

Hadise, Mehmet Dinçerler ile ilişkisinin ardından giyim tarzını değiştirmiş, alışılmışın dışında kıyafetler giymeye başlamıştı.

Ünlü şarkıcı son konserlerinde iddialı kostümler tercih etti. Seyircisine müzik ziyafeti yaşatan Hadise'nin performansı da sosyal medyaya damga vurdu.