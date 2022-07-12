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30. gün ve 3. ay! Baba-oğuldan yeni fotoğraflar...

#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Tatlıtuğ#Başak Dizer
30. gün ve 3. ay Baba-oğuldan yeni fotoğraflar...

İlk bebeklerini kısa süre önce kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Tatlıtuğ çiftinden yeni fotoğraflar geldi.

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2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

İlk kez baba olma heyecanını yaşayan 38 yaşındaki oyuncu zamanın çoğunu oğlu ile geçiriyor.

Başak Dizer de Instagram hesabından eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğulları Kurt Efe'nin iki ay arayla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Başak Dizer, eşinin oğluyla 30. gün ve 3. ayında verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Tatlıtuğ'un oğluyla verdiği pozları hayranlarından yoğun ilgi gördü.

30. gün ve 3. ay Baba-oğuldan yeni fotoğraflar...

YÜZÜNÜ GÖSTERMİYORLAR

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Mutlu çift oğulları Kurt Efe’nin yüzünü bir süre daha göstermeme kararı aldı. Sarışın ve mavi gözlü olan Kurt Efe’nin babası Kıvanç Tatlıtuğ’a benzediği öğrenildi.

30. gün ve 3. ay Baba-oğuldan yeni fotoğraflar...

Daha önce "Kurt Efe kime benziyor?" sorusuna "Şimdilik sarışın ama hatları annesi." yanıtını veren Tatlıtuğ'un oğlu geçtiğimiz haftalarda ilk kez Bodrum'da görüntülenmişti.  

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#Kıvanç Tatlıtuğ#Başak Tatlıtuğ#Başak Dizer

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