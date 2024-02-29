28 yıl önce kaçarak evlenmişlerdi... Nikah pozlarını yeniden verdiler

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Ekranların en çok izlenen pembe dizilerinden olan All My Children dizisinin setinde neredeyse 30 yıl önce tanışan Kelly Ripa ve Mark Consuelos, rol icabı evli bir çifti canlandırırken birbirine gönül vermişti.

Aradan çeyrek asırdan fazla zaman geçti, ünlü çift bu sürede şöhretlerini büyütürken kurdukları aileyi de genişletti ve Hollywood’un en sevilen ve örnek gösterilen evliliklerinden birini sürdürmeye devam etti.

Uzun süredir kendi isimlerini taşıyan “Live with Kelly and Mark” adlı talk şovu birlikte sunan Kelly Ripa ve Mark Consuelos, 28 yıl önceki düğün günlerini yeniden canlandırdılar.

Programlarının çekimleri için Las Vegas’a giden çift 28 yıl önceki gizli düğünlerinde verdikleri evlilik pozunu canlandırdılar. Kelly Ripa ve Mark Consuelos, o dönemde aşklarının ortaya çıkmasından korkmuşlar ve kaçarak evlenmişlerdi.

Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden olan Kelly Ripa ve Mark Consuelos'un üç yetişkin çocuğu var

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53 yaşındaki Kelly ve 52 yaşındaki Mark, Las Vegas’ta evlendikleri şapelden eski ve yeni fotoğrafları ortak bir gönderiyle “Viva Las Vegas. O zaman ve şimdi” yazarak paylaştılar. Hayranları çiftin yıllara yenilmeyen aşkının fotoğraflarına beğeni yağdırdılar.

1995’te tanışan, bir yıl sonra da evlenen çiftin bu gizli düğünü onlara sadece 179 dolara mal olmuştu. Kelly Ripa, Mark Consuelos’la olan ilişkisini rol arkadaşlarından bile gizlemiş, onların bu ilişki yüzünden diziye zarar geleceğini düşünmelerini istememişti.

Ünlü çift 28 yıl önce kaçarak evlendiklerinde etraflarındaki kimse onların bir aşk yaşadığını bile bilmiyordu

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Ripa o günleri “Üç aydır evliydik, All My Children'daki hiç kimse bırakın birbirimizle evli olduğumuzu, çıktığımızı bile bilmiyordu” diyerek anlatıyor. Oysa ünlü yıldız Mark Consuelos’la karşılaştığı anda çoktan olacakları gördüğünü de yıllar sonra itiraf etmişti.

“Onu gördüğümde, fotoğrafını gördüğümde, onunla olan tüm geleceğim gözlerimin önünden geçti. Hepsini gördüm” diyen Kelly Ripa ve Mark Consuelos’un 26 ve 20 yaşında, Michael ve Joaquin adında iki oğlu ve 22 yaşında Lola adında bir kızları var.

Kelly Ripa düğünlerini anlatırken "Biz o zaman 25 yaşındaydık. Şimdi oğlumuz Michael 26 yaşında" dedi ve "İnsanların her gün zar atıp kumar oynadığı bir şehirde, ben hayatımın en güvenli bahisini yaptım" diyerek evliliğinin sağlamlığını vurguladı

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Evliliklerinin üzerinden neredeyse 30 yıl sonra bile Kelly Ripa ve Mark Consuelos çiftinin hâlâ parmakla gösterilmesinin sebebi birbirlerine olan aşklarının tazeliğini ilk günkü gibi koruması. İlişkileri hakkında her zaman açık sözlü davranan çift biraz da kendilerini tiye alabilmeleriyle zamana meydan okuyanlardan.

Ünlü çift Las Vegas'ta evlendikleri yere gitmekle kalmadı, yıllar önce aldıkları yasal evlendirme belgeleriyle bir başka çiftin nikahlarını da kıydı

Kelly Ripa, evlilik pozlarını yeniden canlandırdıkları romantik paylaşım için "O anıları bugün bile hatırlıyoruz. Aradan 28 yıl geçti ve biz hâlâ o düğünün her dakikasını hatırlayabiliyoruz. Yani gerçekten dakikalardı. Sadece iki dakika sürmüştü!” diyor.