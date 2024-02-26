‘Kalbim aşka kapalı değil ama evlilik benden geçti’ demişti… Parmağındaki kocaman pırlantayı gören şaşkına döndü

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Bir kez daha kırmızı halıdaki görünümüyle herkesi büyüleyen Jennifer Aniston geçtiğimiz gece dağıtılan SAG Ödülleri’nde The Morning Show'daki rolüyle aday gösterildi ancak The Crown'dan Elizabeth Debicki'ye karşı kaybetti.

Aniston törende daldırma yakalı ve kalça hizasında yırtmaçlı, vücudu saran gümüş rengi elbisesiyle göz kamaştırdı. Güzel yıldız saçlarını da bir süredir Friends dizisi günlerindeki gibi kestiriyor ve çok beğeni topluyor.

Jennifer Aniston bir kez daha kırmızı halıda güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı... Ancak görüntüsündeki bir detay her şeyden çok konuşuldu

Gecede ödül sunan, sahnedeki konuşmalarıyla beğeni toplayan ve sektörden arkadaşlarıyla bol bol eğlenen Jennifer Aniston’ın ismi son iki gündür bir başka sebeple manşetlerden inmiyor.

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Tören boyunca verdiği her pozda sol elinde dev bir pırlanta/elmas karışımı yüzük takarak poz verdikten sonra nişan söylentilerini alevlendirdi.

Güzel yıldızın parmağındaki bu kocaman yüzük nişanlanmış olabileceği söylentilerine yol açtı

Aniston’ın şu sıralar bir ilişkisi yok ve son beş yıldır da kimseyle romantik bir ilişkisi olmadı. Güzel yıldız 2000’de evlendiği Brad Pitt’le 5 yıl, 2015’te evlendiği Justin Theroux ile ise 3 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı.

Güzel yıldızın hayatına bu evliliklerden hariç Paul Rudd, Tate Donovan, Vince Vaughn ve John Mayer gibi ünlüler de girmişti.

Özellikle Brad Pitt’le evliliğinin hemen ardından yakışıklı aktörün Angelina Jolie ile bir araya gelmesi Jennifer Aniston’ın yıllarca “bir başka kadın tarafından terk edilen gözü yaşlı” eski eş olarak anılmasına yol açtı.

Jennifer Aniston her iki evliliği süresince kamuoyundan sürekli çocuk yapma baskısı görüdüğünü ve anne olmadığı için incitici tartışmalara meze yapıldığını söylüyor

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Oysa Aniston aradan neredeyse 20 yıl geçtikten sonra eski kocası Brad Pitt’le gayet iyi arkadaş oldu ve ünlü eski çiftin birbirlerine hiçbir kırgınlıkları yok.

Aşk hayatında aradığını bir türlü bulamamasına ve uzun zamandır da kalbini boş tutmasına rağmen Jennifer Aniston, 50'li yaşlarında yeniden aşkı bulacağı konusunda son derece iyimser…

Jennifer Aniston artık evlenmek yerine kendini kariyerine ve en iyi şekilde yaşamaya adadığını söylüyor

Güzel yıldızın içten içe “en sonunda doğru kişiyle tanışacağına” inandığını söyleyen yakın çevresi yine de “Aşkı bulamazsa da bu konuda kendini hiç hırpalamayacak. Kendi başına gayet iyi ve keyfi yerinde” diyor.

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Aniston’ın kendisi de yakın zaman önce hayatında bir ilişkisi olsa buna itiraz etmeyeceğini ve mutlu olacağını ancak evlenmekle hiç ilgilenmediğini söylemişti.

Yıldız oyuncu gelecekte bir kez daha evlenmeyi planlayıp planlamadığı sorulduğunda “Asla asla dememek lazım ama evlilik işleriyle hiç ilgim yok” diyordu.

Yine de “bekar olmak bazen bunaltıcı” diyen Aniston kalbinin her zaman aşka açık olduğunu da saklamıyor.

Aniston “Bir ilişkiyi çok isterim. Kim bilir? Bazen kıvrılıp "Desteğe ihtiyacım var" demek istediğim anlar oluyor” diyor: "Eve gelip birinin kollarına atılmak ve ‘Zor bir gündü’ demek harika olurdu.”