2000 yılının Behlül’ü ve Bülent’i bizdik! O şimdi Türkiye'nin en ünlü isimlerinden...

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Çocuk yaşta sahnelere adım atan Bora Akkaş, Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

Henüz 12 yaşındayken Şehir Tiyatroları'nda rol alan Akkaş, Aşk-ı Memnu oyununda Bülent karakterine hayat verdiğini söyledi.

Usta oyuncu Ayhan Kavas ile yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Akkaş, altına; 'Sene 2000, Şehir Tiyatroları Aşk-ı Memnu. Yanımdaki o dönemin Behlül’ü Ayhan Kavas ve ben tabii ki Bülent’i oynuyorum... Tiyatro Günümüz kutlu olsun' notunu düştü.

Ekranların sevilen ismi Bora Akkaş kariyerine tiyatro sahnesiyle başladı. İlk kez "Gönlümdeki Köşk Olmasa" isimli filmde rol alan oyuncu canlandırdığı 'Küçük Osman' performansıyla Altın Portakal ödülünü kazandı.

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Şöhret basamaklarını hızla tırmanan Akkaş 2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Zekai Kirişçi karakteriyle de ününe ün kattı.

'Eşimle nişanlı olduğumuz yıllardan...'

Yeşilçam'ın ve dizilerin usta oyuncusu Selda Alkor, tbt akımına dahil oldu. Alkor, yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı:

"Bugün tbt günü ilk fotoğraf eşimle nişanlı olduğumuz yıllardan"

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Selda Alkor 1972 yılından beri Cihat İlkbaşaran ile evli..

OĞLUMLA AMERİKA'DA!

Safiye Soyman yıllar önce oğlu Harun ile gittiği Amerika günlerinden bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçmişi yâd eden Soyman paylaşımının altına şu notu yazdı: "Hastalanmadan önce oğlum Harun'la konsere gitmiştik Amerika Dallas Teksas'ta hatıra fotoğrafı çektirmiştik"

Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ın eski eşi Ziya Akaröz ile evliliğinden dünyaya gelen Harun, yıllardır MS hastalığıyla mücadele ediyor.

Harun Akaröz'ün hayatı, yaklaşık 23 yıl önce bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisiyle altüst oldu.

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Hızla hastalığı ilerleyen ve yatağa mahkûm kalan Akaröz'e annesi Soyman, bir bebek gibi bakmaya başladı.





KARDEŞİMLE DANS EDİYORUZ!

Usta oyuncu Melek Baykal gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekranların sevilen oyuncusu Melek Baykal geçmişi yad etti. Kardeşi Samim Baykal ile dans ettiği anın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Baykal altına, 'Yaş 19 sanırım… Kardeşim Samim'le dans ediyoruz' notunu yazdı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken 'Hiç değişmemişsiniz Melek Hanım' yorumları da yapıldı.

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İNATÇI GELİN HATIRASI!

Usta oyuncu Selda Alkor, 1965 yapımı 'İnatçı Gelin' filminin set arkasında çekildikleri bir kareyle Sırrı Gültekin ve Münir Özkul'u andı.

1965 yılında yayınlanan 'İnatçı Gelin' filminde Cüneyt Arkın, Münir Özkul ve Tanju Okan ile başrolü paylaşan Selda Alkor kamera arkasında çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekimleri Sapanca'da gerçekleşen filmin yönetmeni Sırrı Gültekin ve oyuncu Münir Özkul'u yad eden Alkor paylaşımının altına, 'Tekrar günaydın. Elime 'İnatçı Gelin' filminden kamera arkası bir kare geçti, rahmetle anıyorum yönetmen Sırrı Gültekin, Münir Özkul ile Sapanca'dan...' mesajını düştü.

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AŞKIN İLK YILLARI

Ünlü gurme Vedat Milor, 1988 yılında çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından bu notla paylaştı.

"Linda ile birlikteliğimizin ilk yılları. Hayır, saçlarımın uzunluğu rock tutkusundan değildi. O zamanlar Amerika’daki berberlere güvenmediğim için saçlarımı kestirmek için Türkiye seyahatlerini bekliyordum. Salgın nedeniyle saçlarım şu anda aynı uzunlukta.." Milor'un gençlik fotoğraflarına yorum yağdı.



AH ESKİ GÜNLER

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski günleri yad etti.

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığı ilk oyundan bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Yıldırımlar altına, ' 1988 den bir merhaba #tbt'si... Nesrin Kadıoğlu arkadaşım bana bir sürpriz yaptı bu fotoğraf ile. Sizde olmayan bir fotoğrafınızla karşılaşmak gerçekten keyifli. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığım ilk oyun olan Aristofanes’in ‘Kuşlar‘ını unutmam mümkün değil tabii. Ne de güzel müzikleri vardı.



'OLAY FOTOĞRAF'

1994 yılında Hülya Avşar, Demet Akalın, Kamil Sönmez, Özcan Deniz ve Nalan'ın da aralarında bulunduğu kadro ile İzmir Göl Gazinosu'nda sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, o günlere ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Mahsun Kırmızıgül fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı , müzik yapmayı özledim. "

Yer: Taksim Belediye Gazinosu

Bir döneme damga vuran, şimdilerde ise rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu Işıl Yücesoy, yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Yücesoy fotoğrafın altına "Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi. Taksim Parkı'nın içinde çok tarihi çok güzel bir binaydı. Sahnesi dekoru aynı tarihi yansıtıyordu. Kimler geçmedi o sahneden... Bir sürü şey gibi o da yıkıldı gitti... Ama anıları yaşıyor yüreklerimizde hala." notunu düştü.

Cüneyt Arkın, Türkan Şoray ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Arkın, bir de anısını kaleme aldı...

"Türkan'la ilk filmimi çekerken “Sakın gözlerine bakma ölürsün” dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda “Ölürsem öleyim” diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü. Türkan o kadar alçakgönüllüdür ki, çocuk gibi darılır, çocuk gibi sevinir. Çok büyük aşk filmleri çektik birlikte. Genç kadınlar, delikanlılar özel hayatlarında bizim gibi sevip, bizim gibi aşık oluyorlardı.."



SEZİN'İM VE ANNESİ MUHSİNE

Mehmet Ali Erbil, ilk eşi ve kızı Sezin Erbil ile yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sezinim ve annesi Muhsine" notu ile Instagram'da paylaştı.

Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, takipçilerine "Bu resimdeki seneler önce "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisinde oğlumu oynayan gözlüklü yakışıklıyı tanıdınız mı" diye sordu...

Filiz Akın'ın takipçilerinin çoğu, minik oyuncunun Mehmet Günsür olduğunu hemen bildi.



YILLARI SORMAYIN

Fatih Ürek, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Ürek, siyah-beyaz fotoğrafın altına 'Yılları sormayın... sol baştan Erkan Can, Özer Tunca, Tevfik Bolulu ve ben...' notunu düştü.

Kadir İnanır, 1979’da İstanbul’a gelen ve ‘Haydarpaşa’nın gelini’ olarak lanse edilen, birçok filmde rol alan Christina Haydar ve kocasıyla birlikte.

Nükhet Duru ile Doğan Canku, gazinodaki kulis odasında yemek yiyorlar. Duru ile Canku kısa süren bir de aşk yaşamışlardı (1978).

‘Orta Şarkın Altın Bülbülü’ lakaplı Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay ile Yaşar Kekeva’nın sahibi olduğu Kervan Plak’tan çıkan LP’si çok satınca altın plakla ödüllendirildi.

Türk komedi dünyasının üç ünlü komedyeni ile bir ünlü sunucusu aynı kutlamada bir araya gelince, ortaya bu tarihi fotoğraf çıktı.(1970’lerin sonu).

Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi Nilüfer Koçyiğit, iki Tanju arasında kalınca hemen bir dilek tuttu (1975).