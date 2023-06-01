1993'ten bu yana böylesi ilk kez oldu: Onlar erdi muradına!

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BAYRAM HAVASI ESTİ

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuğundan en büyüğü olan 28 yaşındaki Veliaht Prens Hüseyin, Suudi Arabistanlı mimar Rajwa Al Saif ile hayatını birleştirdi. Bu tören nedeniyle de ülke bir bayram havasına büründü.

Gelin Rajwa, nikahın kıyılacağı salona, damadın erkek kardeşi Prens Haşim'in eşliğinde gitti.



Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif'in düğününden bir hafta önce ilk kutlamalar başladı. Önce geçtiğimiz hafta gelin onuruna bir kına gecesi düzenlendi. Beyaz üzerine altın rengi işlemelerle süslü kıyafetiyle parıldayan Rajwa'nın kına gecesine de kayınvalidesi Kraliçe Rania'nın yaptığı konuşma damgasını vurdu.

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Rajwa'nın gelinliğinin kuyruk kısmındaki işlemeler dikkat çekti.

Düğünden bir gün önce de damat Hüseyin için Ürdün Silahlı Kuvvetleri'ndeki görev arkadaşları sürpriz bir parti düzenledi. Aynı gün sokaklar da bayram yeri gibiydi. Ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıtan müzik ve dans grupları sokaklarda geçit yaptı. Halkın büyük bölümü de genç prens ile gelinin mutluluğuna ortak oldu.

Uzun boylu gelin, nikah töreni için alçak topuklu ayakkabı tercih etti.

1 Haziran'da gerçekleşen düğün töreninin ülke için ayrı bir önemi daha var. Elbette ülkede başka düğünler de yapıldı, bunlardan biri de geçtiğimiz mart ayında gerçekleşti. O düğünde Kral ile Kraliçe'nin büyük kızları Prenses Iman, Cemil Thermiotis ile hayatını birleştirdi. İki ay önceki o düğün de gayet gösterişliydi.

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Rajwa, kayınbiraderi eşliğinde nikah masasında bekleyen damat Prens Hüseyin'e doğru ilerlerken konuklar alkış yağmuruna tuttu.



Ama Veliaht Prens'in düğünü bir başka. Ülke, 1993 yılında beri bu kadar büyük çapta ve böylesine geniş katılımlı bir tören görmedi. Bir başka deyişle Hüseyin ile Rajwa'nın düğünü, 30 yıl sonra ülkenin tarihine damgasını vurdu.

Prens Hüseyin, beyazlar içindeki Rajwa kendisine doğru ilerlerken heyecanını gizleyemedi.



Amman bu kadar gösterişli bir düğüne 1993 yılının haziran ayında ev sahipliği yapmıştı. O gün henüz veliaht prens olan bugünün kralı Abdullah ile bugünün kraliçesi Rania Al Yassin, tıpkı kutlamaları günler öncesinden başlayan büyük bir törende hayatlarını birleştirmişti.

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Rajwa ile Hüseyin'in nikahı kıyıldıktan sonra birbirlerine yüzüklerini takarken bazı konuklar zılgıt çekti.

Bugün Ürdün'de hayatlarını birleştiren Prens Hüseyin ile Rajwa Al Saif için bir düğün de İtalya'nın Sardinya adasında yapılacak. Bu düğünün hazırlıkları sırasında kurulan çardak nedeniyle çevreciler de ayaklanmıştı.