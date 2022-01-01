Yeni yıla mutlulukla başlayın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Katliam gibi kaza 2022ye maalesef üzücü bir haberle girdikKatliam gibi kaza! "2022'ye maalesef üzücü bir haberle girdik"#Kaza
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Ağzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllarAğzımızın tadının hiç bozulmadığı... Musmutlu yıllar#Yeni Yıl
2022ye merhaba Türkiye yeni yılı böyle karşıladı2022'ye merhaba! Türkiye yeni yılı böyle karşıladı#Türkiye
Harika bir yıl için 20 tavsiyeHarika bir yıl için 20 tavsiye#Yeni Yıl
Bakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşmeBakan Akar geçtiğimiz 1 yılı değerlendirdi: F-35 için son görüşme#Hulusi Akar
Önce Bahriye, sonra Şeyh Şamil ve tabii ki Rock and Roll... Efsanenin öyküsüÖnce Bahriye, sonra Şeyh Şamil ve tabii ki Rock and Roll... Efsanenin öyküsü#Durul Gence
İstanbulun vefası: İşgal günlerinde bile unutmamışlarİstanbul'un vefası: İşgal günlerinde bile unutmamışlar#Sokak Köpekleri
İnzivada üç cilt... Kitapların geliri burs olacakİnzivada üç cilt... Kitapların geliri burs olacak#Sadık Albayrak
Sen çok yaşa İfakat anneSen çok yaşa İfakat anne#İfakat Yavuz
Mutsuz annelerin çocukları...Mutsuz annelerin çocukları... #Annelik
Taksimde yılbaşı gecesi taciz skandalı Gözaltına alındılarTaksim'de yılbaşı gecesi taciz skandalı! Gözaltına alındılar#Taciz
Aleyna Tilki’ye hayran şoku Görüntüler ortaya çıktıAleyna Tilki’ye 'hayran' şoku! Görüntüler ortaya çıktı#Aleyna Tilki
HABERLER Kelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Yeni yıla mutlulukla başlayın

#Kahvaltı#Yeni Yıl#Tarif
Yeni yıla mutlulukla başlayın

Dün akşam hepimiz çok yedik belki ama senenin ilk kahvaltısının yeri de bir başka! Çıkarın dolabınızdaki peynirleri, yumurtayla buluşturun, enfes bir sufle yapın. Yılbaşı gecesinden artakalan hindiniz veya kuru etiniz varsa onunla da enfes bir kruvasan sandviç hazırlayabilirsiniz. Afili bir kahvaltı için işte 4 pratik tarif!

Haberin Devamı

HARİSSA SOSLU MANTARLI TARTİNE
(1 kişilik)

NE LAZIM?

1 dilim ekşi maya ekmek

1 avuç roka 

100 gr mevsim mantarı (kabaca doğranmış)

3 dal taze kekik 

Zeytinyağı

1 diş sarımsak

Tuz, karabiber

Harissa sos için;

3 kırmızı kapya biber

1 acı kırmızı biber

1 tutam kimyon tohumu

1/2 diş sarımsak 

1 yemek kaşığı domates salçası 

1 yemek kaşığı biber salçası

1 avuç ceviz 

Zeytinyağı 

Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

Harissa sos için biberleri közleyip kabuklarını soyun, mutfak robotuna alın. Diğer sos malzemelerini de üzerine ekleyin ve sürülebilir bir sos kıvamına gelene kadar robotta çekin.

Mantarları sotelemek için bir tavayı ocağa alıp ısıtın. Zeytinyağını ekleyin ve ısınınca mantarları kavurmaya başlayın. Taze kekik, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi katın. Hepsini harmanladıktan sonra mantarları bir kenara ayırın.

Aynı tavada ekşi maya ekmeğinizi arkalı önlü kızartın. Isınan ekmeği servis tabağına alın ve üzerine hazırladığınız harissa sostan sürün. Kenara ayırdığınız mantarları harissa sosun üzerine yerleştirin. Roka yapraklarını zeytinyağıyla biraz harmanladıktan sonra mantarların üzerine yerleştirin.

YUMURTALI KRUVASAN SANDVİÇ
(1 kişilik)

Haberin Devamı

Yeni yıla mutlulukla başlayın

NE LAZIM?

1 kruvasan 

1 yumurta

2-3 dilim şarküteri (füme kaburga, kuru et veya hindi)

1 avuç kuzukulağı veya roka

2-3 yemek kaşığı lor (veya evde kalmış peynir parçaları) 

1 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

Yumurtayı küçük bir kâsede iyice havalandırarak çırpın. Tuz ve karabiberi ilave edin. Orta boy bir tavaya tereyağını koyup eritin. Isınan tavaya yumurtayı ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin.

Kruvasanı ortadan ikiye bölün. En alta çırpılmış yumurtayı ekleyin. Üstüne şarküteri ürününü, peyniri ve kuzukulağını koyup kruvasanı kapatın.

PEYNİRLİ SUFLE
(8 kişilik)

Yeni yıla mutlulukla başlayın

NE LAZIM?

3 yemek kaşığı tereyağı (sufle kaplarını yağlamak için biraz da ekstra)

4 yemek kaşığı un

360 ml sıcak süt

4 yumurta sarısı

5 yumurta akı

240 gr eski kaşarpeyniri

Galeta unu

Tuz, karabiber

Haberin Devamı

NASIL YAPARIM?

Fırını 190 dereceye ısıtın. Tereyağını bir tavada eritip unu ekleyin ve altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 2 dakika kavurun. Sütü yavaşça tavaya döküp bir yandan da sürekli karıştırın. Boza kıvamında, pürüzsüz bir karışım elde edin.

Yumurta sarılarına tuz ve karabiber ekleyip çatalla çırptıktan sonra yavaşça karıştırarak tavaya ilave edin. Parçalara ayırdığınız peyniri ekleyip tekrar karıştırın ve ateşin altını kapatıp biraz soğumasını bekleyin.

Yumurta aklarını sertleşene kadar mikserle çırpın. Bir spatula yardımıyla alttan üste doğru havalandırıp karıştırarak tavaya ekleyin.

Haberin Devamı

Sufle kaplarının her yerini tereyağıyla yağladıktan sonra içlerini galeta unuyla kaplayın ve fazlalığı dökün. Karışımı sufle kaplarına paylaştırın.

◊ Fırının kapağını hiç açmadan 20-25 dakika, üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarır çıkarmaz servis edin.

PÜF NOKTASI

Keskin tatta bir peynir çeşidi kullanmak suflenin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Kars gravyeri, parmesan peyniri, İzmir tulum peyniri veya bir gün önce sofradan kalan çeşitli peynirleri bu tarifte değerlendirebilirsiniz.

Haberin Devamı

BAHARATLI FRANSIZ TOSTU (KARAMELİZE ELMA VE ARMUTLA)
(2-4 kişilik)

Yeni yıla mutlulukla başlayın

NE LAZIM?

Fransız tostu için;

125 ml süt

3 yumurta

1/4 çay kaşığı vanilya özü

1/8 çay kaşığı toz tarçın

1/8 çay kaşığı toz kakule

4 dilim brioche ekmeği (2.5 cm kalınlığında dilimlenmiş)

1 tutam tuz

Ayçiçeğiyağı (kızartmak için)

Karamelize armut ve elma için;

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ 1/8 çay kaşığı toz tarçın

◊ 1/8 çay kaşığı toz kakule

◊ 1 yeşil elma

◊ 1 deveci armudu

◊ 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu veya bal

Haberin Devamı

NASIL YAPARIM?

Süt, yumurta, vanilya özü, tarçın, kakule ve tuzu bir kâsede karıştırın. Ekmek dilimlerini birer birer bu karışıma batırarak arkalı önlü iyice sıvıyı emmesini sağlayın.

Genişçe bir tavayı orta derecedeki ateşte ısıtın. Tava iyice ısınınca tabanını bir parmak geçecek kadar ayçiçeğiyağıyla doldurun. Ateşi orta derecede tutarak ekmek dilimlerinin her iki yüzünü de iyice kızarana kadar pişirin.

Tereyağını yapışmaz tabanlı bir tavada yüksek ateşte eritin. Yağ erir erimez önce tarçın ve kakuleyi, hemen ardından elma ve armut dilimlerini tavaya koyun. Arada bir karıştırarak meyveler hafifçe kızarana dek yaklaşık 3 dakika kavurun. Akçaağaç şurubunu tavaya ekleyip 1 dakika daha pişirin ve altını kapatın.

◊ Karamelize ettiğiniz meyveyi ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirin. Bir miktar daha şurup ya da bal ilave edebilirsiniz.

 Tarifler Ebru Erke’nin ‘Kahvaltı’ kitabından...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahvaltı#Yeni Yıl#Tarif

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021