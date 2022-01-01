Yeni yıla mutlulukla başlayın

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HARİSSA SOSLU MANTARLI TARTİNE

(1 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1 dilim ekşi maya ekmek

◊ 1 avuç roka

◊ 100 gr mevsim mantarı (kabaca doğranmış)

◊ 3 dal taze kekik

◊ Zeytinyağı

◊ 1 diş sarımsak

◊ Tuz, karabiber

Harissa sos için;

◊ 3 kırmızı kapya biber

◊ 1 acı kırmızı biber

◊ 1 tutam kimyon tohumu

◊ 1/2 diş sarımsak

◊ 1 yemek kaşığı domates salçası

◊ 1 yemek kaşığı biber salçası

◊ 1 avuç ceviz

◊ Zeytinyağı

◊ Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Harissa sos için biberleri közleyip kabuklarını soyun, mutfak robotuna alın. Diğer sos malzemelerini de üzerine ekleyin ve sürülebilir bir sos kıvamına gelene kadar robotta çekin.

◊ Mantarları sotelemek için bir tavayı ocağa alıp ısıtın. Zeytinyağını ekleyin ve ısınınca mantarları kavurmaya başlayın. Taze kekik, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberi katın. Hepsini harmanladıktan sonra mantarları bir kenara ayırın.



◊ Aynı tavada ekşi maya ekmeğinizi arkalı önlü kızartın. Isınan ekmeği servis tabağına alın ve üzerine hazırladığınız harissa sostan sürün. Kenara ayırdığınız mantarları harissa sosun üzerine yerleştirin. Roka yapraklarını zeytinyağıyla biraz harmanladıktan sonra mantarların üzerine yerleştirin.

YUMURTALI KRUVASAN SANDVİÇ

(1 kişilik)

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NE LAZIM?

◊ 1 kruvasan

◊ 1 yumurta

◊ 2-3 dilim şarküteri (füme kaburga, kuru et veya hindi)

◊ 1 avuç kuzukulağı veya roka

◊ 2-3 yemek kaşığı lor (veya evde kalmış peynir parçaları)

◊ 1 tatlı kaşığı tereyağı

◊ Tuz, karabiber

NASIL YAPARIM?

◊Yumurtayı küçük bir kâsede iyice havalandırarak çırpın. Tuz ve karabiberi ilave edin. Orta boy bir tavaya tereyağını koyup eritin. Isınan tavaya yumurtayı ekleyin ve sürekli karıştırarak pişirin.

◊ Kruvasanı ortadan ikiye bölün. En alta çırpılmış yumurtayı ekleyin. Üstüne şarküteri ürününü, peyniri ve kuzukulağını koyup kruvasanı kapatın.

PEYNİRLİ SUFLE

(8 kişilik)





NE LAZIM?

◊ 3 yemek kaşığı tereyağı (sufle kaplarını yağlamak için biraz da ekstra)

◊ 4 yemek kaşığı un

◊ 360 ml sıcak süt

◊ 4 yumurta sarısı

◊ 5 yumurta akı

◊ 240 gr eski kaşarpeyniri

◊ Galeta unu

◊ Tuz, karabiber

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NASIL YAPARIM?

◊ Fırını 190 dereceye ısıtın. Tereyağını bir tavada eritip unu ekleyin ve altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 2 dakika kavurun. Sütü yavaşça tavaya döküp bir yandan da sürekli karıştırın. Boza kıvamında, pürüzsüz bir karışım elde edin.

◊ Yumurta sarılarına tuz ve karabiber ekleyip çatalla çırptıktan sonra yavaşça karıştırarak tavaya ilave edin. Parçalara ayırdığınız peyniri ekleyip tekrar karıştırın ve ateşin altını kapatıp biraz soğumasını bekleyin.

◊ Yumurta aklarını sertleşene kadar mikserle çırpın. Bir spatula yardımıyla alttan üste doğru havalandırıp karıştırarak tavaya ekleyin.

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◊ Sufle kaplarının her yerini tereyağıyla yağladıktan sonra içlerini galeta unuyla kaplayın ve fazlalığı dökün. Karışımı sufle kaplarına paylaştırın.

◊ Fırının kapağını hiç açmadan 20-25 dakika, üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarır çıkarmaz servis edin.

PÜF NOKTASI

Keskin tatta bir peynir çeşidi kullanmak suflenin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Kars gravyeri, parmesan peyniri, İzmir tulum peyniri veya bir gün önce sofradan kalan çeşitli peynirleri bu tarifte değerlendirebilirsiniz.

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BAHARATLI FRANSIZ TOSTU (KARAMELİZE ELMA VE ARMUTLA)

(2-4 kişilik)





NE LAZIM?

Fransız tostu için;

◊ 125 ml süt

◊ 3 yumurta

◊ 1/4 çay kaşığı vanilya özü

◊ 1/8 çay kaşığı toz tarçın

◊ 1/8 çay kaşığı toz kakule



◊ 4 dilim brioche ekmeği (2.5 cm kalınlığında dilimlenmiş)

◊ 1 tutam tuz

◊ Ayçiçeğiyağı (kızartmak için)

Karamelize armut ve elma için;

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ 1/8 çay kaşığı toz tarçın

◊ 1/8 çay kaşığı toz kakule

◊ 1 yeşil elma

◊ 1 deveci armudu

◊ 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu veya bal

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NASIL YAPARIM?

◊ Süt, yumurta, vanilya özü, tarçın, kakule ve tuzu bir kâsede karıştırın. Ekmek dilimlerini birer birer bu karışıma batırarak arkalı önlü iyice sıvıyı emmesini sağlayın.

◊ Genişçe bir tavayı orta derecedeki ateşte ısıtın. Tava iyice ısınınca tabanını bir parmak geçecek kadar ayçiçeğiyağıyla doldurun. Ateşi orta derecede tutarak ekmek dilimlerinin her iki yüzünü de iyice kızarana kadar pişirin.

◊ Tereyağını yapışmaz tabanlı bir tavada yüksek ateşte eritin. Yağ erir erimez önce tarçın ve kakuleyi, hemen ardından elma ve armut dilimlerini tavaya koyun. Arada bir karıştırarak meyveler hafifçe kızarana dek yaklaşık 3 dakika kavurun. Akçaağaç şurubunu tavaya ekleyip 1 dakika daha pişirin ve altını kapatın.

◊ Karamelize ettiğiniz meyveyi ekmek dilimlerinin üzerine yerleştirin. Bir miktar daha şurup ya da bal ilave edebilirsiniz.

Tarifler Ebru Erke’nin ‘Kahvaltı’ kitabından...