Tuzda balık, güveçte ballı kalamar

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1- GÜMÜŞ BALIĞI SEVİLİYOR

Kıyı Restaurant, İstanbul

1964’ten bu yana Tarabya’da hizmet veren balıkçı, Levon Bağış, Didem Şenol ve Ferit Özkaşıkçı’nın favorisi. Kalkanı çok ünlü. Taraması, torikten lakerdası (adedi 60 lira), pamuk gibi kalamar tavası (180 lira), gümüş balığı kızartması, tereyağında karidesi de çok seviliyor. Tereyağında pişirip dereotuyla sundukları yaprak ciğeri (150 lira) de meşhur. (0212) 262 00 02

2- SARDALYA RULOSU ÜNLÜ

Yalova Restaurant, Çanakkale





Didem Şenol ve Ebru Erke’nin önerdiği restoran, Çanakkale Limanı’nın en güzel köşesinde... Öne çıkan mezeleri arasında sardalya rulo (80 lira), limonlu acılı ahtapot, Karabiga jumbo karides salatası (125 lira), beyaz şarap soslu akivades (125 lira) var. (0286) 217 10 45

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3- KUZGUNCUK’UN ESKİSİ

İsmet Baba, İstanbul





Kuzguncuk’taki lokanta Somer Sivrioğlu ve Ayfer Yavi’nin önerisi. Uskumru, istavrit, tekir (porsiyonu 100 lira), lüfer (tanesi 175 lira) gibi balıkları kurutmadan pişiriyorlar. Patates ve peynirli harçla hazırlanan spesiyalleri İsmet Baba böreğiyse 34 lira. (0216) 341 33 75

4- KALKAN DA VAR, DİLBALIĞI DA...

Eskiyer Restaurant, İstanbul





Bodrum’un ünlü restoranının İstanbul, Yeniköy şubesini Ebru Erke öneriyor. Izgara pişirilen deniz levreği, tereyağlı Bodrum dilbalığı (kilosu 1.000 lira) ve kalkan tandır (kilosu 1.300 lira) öne çıkan lezzetleri. Restoranın ayrıca ızgara bebek kalamar, portakal soslu karides söğüş, ıstakozlu linguini gibi spesiyalleri de var. (0533) 659 24 96

5- KILIÇ TRANÇ PİŞMAN ETMEZ

Trilye Restaurant, Ankara

Ferit Özkaşıkçı “Ankara’nın önde gelen balık restoranlarından... Zengin menüsünde birbirinden leziz deniz mahsulü, balık ve meze çeşidi var. Tatlı-ekşi soslu karides ve kalamar tava, deniz tuzunda pişen levrek (kilosu 510 lira) ve kılıç trançı (kilosu 440 lira) denerseniz pişman olmazsınız” diyor. (0312) 447 12 00

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6- LAKERDAYI TADIN

Therapia Balık, İstanbul





Ebru Erke, lakerdasını (45 lira) özellikle öneriyor. Mısır unuyla kızartılan Karadeniz usulü hamsi tavaları (porsiyonu 65 lira) veya ızgara dülger (adedi 400 lira), çipura gibi balıkları öne çıkanlardan... (0212) 223 25 26

7- ARA SICAKLARI ÇOK BAŞARILI

Yengeç Restaurant, İzmir





Urla-İskele’deki mekânda bal ve krema sosunda pişen kalamar, levrek simit, vantuzu üzerinde ızgara ahtapot ve kalamar dolma aklınızı çelebilir. Didem Şenol, Ayfer Yavi ve Ebru Erke öneriyor. (0530) 772 11 52

8- MÜBADİL MUTFAĞI

Bay Nihat, Balıkesir





Burada Girit, Midilli, Rum ve Türk mutfaklarından örnekler var. Sirkeli sübye bacağı tandır, hardal soslu ıstakoz salatası

ve safran soslu sübye paça denenebilir. Cunda’daki mekânı Ferit Özkaşıkçı ve Somer Sivrioğlu öneriyor. (0266) 327 10 63

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9- ISTAKOZLU MAKARNA

Ferdi Baba, İzmir





Alaçatı ve Çeşme’de şubeleri var. Şevketibostan yatağından balık kebap (135 lira), midye salatası, deniztarağı soslu ahtapot, ıstakozlu fettucine denenmeli. Makarnanın fiyatı, ıstakozun kilo fiyatına göre değişiyor. Ayfer Yavi’nin önerisi. (0232) 716 90 01

10- BARBUN ÇITLAMASI...

Orkide Balık, Muğla

Bodrum-Göltürkbükü’nde, Orkide Otel’in içinde... Ebru Erke, mevsimi geldiğinde ‘barbun çıtlama’yı mutlaka denemenizi öneriyor. Tuzda deniz levrek ve balık kokoreç de sevilenler arasında. Fiyatlar günlük olarak değişebiliyor. (0252) 357 76 28