Tuzda balık, güveçte ballı kalamar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PAZARCUMARTESİLEZZETLİ HAYATSEYAHAT
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Medipol Başakşehirli Trezeguetin Süper Lige dönüşü muhteşem olduMedipol Başakşehirli Trezeguet'in Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu! #Trezeguet
Günde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılıkGünde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılık#Dolandırıcı
Vahşetin tek şahidiVahşetin tek şahidi#Sıla Şentürk
Putin saldırı kararı aldı mı Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladıPutin saldırı kararı aldı mı? Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı#Biden
Bizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamalarıBizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamaları?#Hayvan Maması
Yüzde 90 indirim aldatmacası bitiyor'Yüzde 90 indirim' aldatmacası bitiyor#Sahte İndirim
COVID-19’da ölüm rakamları azaltılabilir miCOVID-19’da ölüm rakamları azaltılabilir mi#COVID-19
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorumWordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"#Wordle
Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruzBakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz#Fatih Dönmez
Beyoğlunda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldıBeyoğlu'nda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldı!#Pitbull
Bakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştu#Aziz Sancar
Olaylı derbide zafer G.Saray Nefi deviren F.Bahçe Bekonun Olaylı derbide zafer G.Saray Nef'i deviren F.Bahçe Beko'nun#Fenerbahçe Beko
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
HABERLERKelebek Haberleri Lezzetli Hayat Haberleri

Tuzda balık, güveçte ballı kalamar

#Türkiye#En İyi#Balık Restoranları
Tuzda balık, güveçte ballı kalamar

Sofrayı rengârenk donatan mezeler, baştan çıkarıcı lezzette ara sıcaklar ve mevsiminde, tazecik, kurumadan pişirilmiş balıklar... Ülkemizde balık restoranına gidip mest eden bir manzaraya karşı keyif yapmanın yeri bir başka! Peki, Türkiye’nin en iyi balık restoranları hangileri? Jürimiz, favori adreslerini paylaştı.

Haberin Devamı

1- GÜMÜŞ BALIĞI SEVİLİYOR

Kıyı Restaurant, İstanbul

1964’ten bu yana Tarabya’da hizmet veren balıkçı, Levon Bağış, Didem Şenol ve Ferit Özkaşıkçı’nın favorisi. Kalkanı çok ünlü. Taraması, torikten lakerdası (adedi 60 lira), pamuk gibi kalamar tavası (180 lira), gümüş balığı kızartması, tereyağında karidesi de çok seviliyor. Tereyağında pişirip dereotuyla sundukları yaprak ciğeri (150 lira) de meşhur. (0212) 262 00 02

2- SARDALYA RULOSU ÜNLÜ

Yalova Restaurant, Çanakkale

Tuzda balık, güveçte ballı kalamar

Didem Şenol ve Ebru Erke’nin önerdiği restoran, Çanakkale Limanı’nın en güzel köşesinde... Öne çıkan mezeleri arasında sardalya rulo (80 lira), limonlu acılı ahtapot, Karabiga jumbo karides salatası (125 lira), beyaz şarap soslu akivades (125 lira) var. (0286) 217 10 45

Haberin Devamı

3- KUZGUNCUK’UN ESKİSİ

İsmet Baba, İstanbul

Tuzda balık, güveçte ballı kalamar

Kuzguncuk’taki lokanta Somer Sivrioğlu ve Ayfer Yavi’nin önerisi. Uskumru, istavrit, tekir (porsiyonu 100 lira), lüfer (tanesi 175 lira) gibi balıkları kurutmadan pişiriyorlar. Patates ve peynirli harçla hazırlanan spesiyalleri İsmet Baba böreğiyse 34 lira. (0216) 341 33 75

4- KALKAN DA VAR, DİLBALIĞI DA...

Eskiyer Restaurant, İstanbul

Tuzda balık, güveçte ballı kalamar

Bodrum’un ünlü restoranının İstanbul, Yeniköy şubesini Ebru Erke öneriyor. Izgara pişirilen deniz levreği, tereyağlı Bodrum dilbalığı (kilosu 1.000 lira) ve kalkan tandır (kilosu 1.300 lira) öne çıkan lezzetleri. Restoranın ayrıca ızgara bebek kalamar, portakal soslu karides söğüş, ıstakozlu linguini gibi spesiyalleri de var. (0533) 659 24 96

5- KILIÇ TRANÇ PİŞMAN ETMEZ

Trilye Restaurant, Ankara

Ferit Özkaşıkçı “Ankara’nın önde gelen balık restoranlarından... Zengin menüsünde birbirinden leziz deniz mahsulü, balık ve meze çeşidi var. Tatlı-ekşi soslu karides ve kalamar tava, deniz tuzunda pişen levrek (kilosu 510 lira) ve kılıç trançı (kilosu 440 lira) denerseniz pişman olmazsınız” diyor. (0312) 447 12 00

Haberin Devamı

6- LAKERDAYI TADIN

Therapia Balık, İstanbul

Tuzda balık, güveçte ballı kalamar

Ebru Erke, lakerdasını (45 lira) özellikle öneriyor. Mısır unuyla kızartılan Karadeniz usulü hamsi tavaları (porsiyonu 65 lira) veya ızgara dülger (adedi 400 lira), çipura gibi balıkları öne çıkanlardan... (0212) 223 25 26

7- ARA SICAKLARI ÇOK BAŞARILI

Yengeç Restaurant, İzmir

Tuzda balık, güveçte ballı kalamar

Urla-İskele’deki mekânda bal ve krema sosunda pişen kalamar, levrek simit, vantuzu üzerinde ızgara ahtapot ve kalamar dolma aklınızı çelebilir. Didem Şenol, Ayfer Yavi ve Ebru Erke öneriyor. (0530) 772 11 52

8- MÜBADİL MUTFAĞI

Bay Nihat, Balıkesir

Tuzda balık, güveçte ballı kalamar

Burada Girit, Midilli, Rum ve Türk mutfaklarından örnekler var. Sirkeli sübye bacağı tandır, hardal soslu ıstakoz salatası
ve safran soslu sübye paça denenebilir. Cunda’daki mekânı Ferit Özkaşıkçı ve Somer Sivrioğlu öneriyor. (0266) 327 10 63

Haberin Devamı

9- ISTAKOZLU MAKARNA

Ferdi Baba, İzmir

Tuzda balık, güveçte ballı kalamar

Alaçatı ve Çeşme’de şubeleri var. Şevketibostan yatağından balık kebap (135 lira), midye salatası, deniztarağı soslu ahtapot, ıstakozlu fettucine denenmeli. Makarnanın fiyatı, ıstakozun kilo fiyatına göre değişiyor. Ayfer Yavi’nin önerisi. (0232) 716 90 01

10- BARBUN ÇITLAMASI...

Orkide Balık, Muğla

Bodrum-Göltürkbükü’nde, Orkide Otel’in içinde... Ebru Erke, mevsimi geldiğinde ‘barbun çıtlama’yı mutlaka denemenizi öneriyor. Tuzda deniz levrek ve balık kokoreç de sevilenler arasında. Fiyatlar günlük olarak değişebiliyor. (0252) 357 76 28

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#En İyi#Balık Restoranları

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk