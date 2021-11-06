Sen tÃ¼m zahmetlere deÄŸersin â€˜Sevgilimâ€™

Haberin DevamÄ±

Meze kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n baÅŸ tacÄ±dÄ±r salamura torik, yani lakerda. Beyaz keten Ã¶rtÃ¼nÃ¼n Ã¼zerine, kÃ¼Ã§Ã¼k bir tabak iÃ§inde gelir, yanÄ±nda muhakkak halka halka doÄŸranmÄ±ÅŸ mor soÄŸan olur.

Ä°stanbullu Rum ustalardan miras kalan Ã¶zgÃ¼n lakerda reÃ§eteleri, bu leziz mezeyi yapmak iÃ§in en iyi zamanÄ±n ekim baÅŸÄ±-aralÄ±k sonu arasÄ± olduÄŸunu anlatÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼, baharda beslenmek iÃ§in Karadenizâ€™e gelen, sonbahardan itibaren de Marmara Denizi ve Ã‡anakkaleâ€™ye inen torikler, bu dÃ¶nemde en yaÄŸlÄ± ve lezzetli halindedir.

LakerdayÄ±, toriÄŸin kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ palamuttan yahut aynÄ± familyanÄ±n Ã¼yesi orkinostan yapanlar olsa da asli malzemesi toriktir. Ä°spanyollar bu mezenin kendi kÃ¼ltÃ¼rlerine ait bir yiyecek olduÄŸunu sÃ¶yleyerek, Toledo kentinde yaÅŸayan yoksul bir Musevi balÄ±kÃ§Ä±nÄ±n hikÃ¢yesini anlatÄ±r. Buna gÃ¶re ilk lakerda 1326 yÄ±lÄ±nda, Ã§ocuklarÄ±nÄ± besleyebilmek iÃ§in balÄ±klarÄ± tuzlayarak saklayan balÄ±kÃ§Ä± Behmuras tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ.

Yiyecekleri en taze haliyle saklama biÃ§imleri, insanlÄ±ÄŸÄ±n ortak bilgi birikimlerinden olduÄŸu iÃ§in Ä°spanyollarÄ±n hikÃ¢yesinde art niyet olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¢ÅŸikar. Ancak Ä°spanyol denizlerinde yakalanan orkinoslar, koyu kÄ±rmÄ±zÄ± etli ve yaÄŸsÄ±z olduklarÄ± iÃ§in, orada yapÄ±lan mezenin lakerda deÄŸil, olsa olsa tuzlanmÄ±ÅŸ tonbalÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu da rivayet edilir. Lakerda sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°spanyolca â€˜la queridaâ€™dan (sevgili) gelir evet ama kelimenin asÄ±l kÃ¶keni Latince ve o da uskumru balÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eder.

Haberin DevamÄ±

1950â€™li yÄ±llarÄ±n sonuna kadar Marmaraâ€™da torik Ã¶yle boldur ki Ã¶zellikle Adalarâ€™da yaÅŸayanlar, denize elini daldÄ±rÄ±p balÄ±k yakaladÄ±klarÄ±na dair anÄ±lar bile anlatÄ±r. Eski Ä°stanbul BalÄ±khanesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Karekin Deveciyanâ€™Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± â€˜TÃ¼rkiyeâ€™de BalÄ±k ve BalÄ±kÃ§Ä±lÄ±kâ€™ adlÄ± kitapta, 1900â€™lerin baÅŸÄ±nda toriÄŸin halka bedava daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da yazar. Lakerda, iÅŸte bu bol olan balÄ±ÄŸÄ± doÄŸru ve elbet lezzetli biÃ§imde saklama arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sonunda ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, ÅŸimdilerde Ã¶yle olmasa da, vaktiyle â€˜fukara yiyeceÄŸiâ€™ diye anÄ±lmÄ±ÅŸ bir mezedir.

Torik yapmak zahmetli olmaktan Ã¶te sabÄ±r isteyen bir iÅŸ. Eskiden fÄ±Ã§Ä±larda dinlendirilen lakerda ÅŸimdilerde cam kaplarda yapÄ±lÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k

20 gÃ¼nÃ¼n sonunda hazÄ±r hale geliyor. UstalarÄ±nÄ±n lakerdalarÄ±nÄ± Ã¶verken sÃ¶ylediÄŸi â€˜Lakerdam 6 parmakâ€™ sÃ¶zÃ¼nÃ¼n kaynaÄŸÄ±ysa balÄ±ÄŸÄ±n boyutuyla ilgili.

Torik, kÃ¼Ã§Ã¼kten bÃ¼yÃ¼ÄŸe Ã§ingenepalamudu, palamut, kestanepalamudu, zindandelen, torik, altÄ±parmak ve peÃ§uta olarak isimlendirilir. Torik dediÄŸimiz balÄ±k da â€˜zindandelenâ€™le â€˜altÄ±parmakâ€™Ä±n arasÄ±dÄ±r.

Haberin DevamÄ±

EN LEZZETLÄ°SÄ° NEREDE BULUNUR?

Yeme-iÃ§me yazarÄ± Levon BaÄŸÄ±ÅŸâ€™tan, en iyi lakerdacÄ±larÄ±n adreslerini aldÄ±k. Buralarda yalnÄ±zca lokum gibi lakerdalar bulmakla kalmayacak, iÅŸin ustalarÄ±yla tanÄ±ÅŸÄ±p gÃ¼ler yÃ¼zle de aÄŸÄ±rlanacaksÄ±nÄ±z.

UÄŸurlu Deniz ÃœrÃ¼nleri

Paketli lakerdalardan uzak dursam da UÄŸurlu Deniz ÃœrÃ¼nleriâ€™yle tanÄ±ÅŸÄ±nca Ã¶nyargÄ±m epey kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. 70 yÄ±llÄ±k bir aile geleneÄŸiyle katkÄ±sÄ±z Ã¼retim yapmaya devam ediyorlar. LakerdayÄ± sadece meze olarak deÄŸil, sandviÃ§ iÃ§inde de yiyebilirsiniz. Kilosu 200 lira. (0212) 260 40 58 20

Haberin DevamÄ±

Aylak Lakerda



Aylin Ã–rnek lakerdaya merak saldÄ±ktan sonra iÅŸi meÅŸhur Merdol Ustaâ€™nÄ±n yanÄ±nda Ã¶ÄŸreniyor. Sonra kendi lakerda yapÄ±p satmaya baÅŸlÄ±yor. Az miktarda ve Ã§ok iyi yapÄ±yor. Butik bir Ã¼retici olduÄŸu iÃ§in fiyat ve Ã¼rÃ¼n bilgisini kendilerine ulaÅŸarak Ã¶ÄŸrenmek gerekiyor. aylaklakerda.com.tr

@aylak_lakerda

BalÄ±kÃ§Ä± ReÅŸat

BalÄ±kÃ§Ä± ReÅŸatâ€™Ä±n lakerdalarÄ± ciddi bir hayran kitlesine sahip. 1941â€™den beri lakerda yapÄ±yorlar. Lokum gibi lakerda iÃ§in en doÄŸru adreslerden biri burasÄ±... Bu arada dÃ¼kkÃ¢nÄ±n sahibi Ahmet Ustaâ€™nÄ±n Ã¼rÃ¼nlerini anlatÄ±ÅŸÄ± ve gÃ¼ler yÃ¼zÃ¼ lakerdalarÄ± kadar kÄ±ymetli.LakerdanÄ±n kilo fiyatÄ± 180 lira.(0212) 293 60 91

Haberin DevamÄ±

YazarÄ±mÄ±z Ebru Erkeâ€™den iki Ã¶neri...



Taze BalÄ±kÃ§Ä±

Ä°stanbulâ€™da en iyi lakerdayÄ± yapan yerlerden biri de EminÃ¶nÃ¼â€™ndeki Taze BalÄ±kÃ§Ä±. En lezzetli balÄ±klarÄ±n bulunduÄŸu bu mekÃ¢nÄ±n lakerdasÄ± favorim. Kilosu 150 lira. (0212) 293 77 42

TunÃ§ BalÄ±k

MeÅŸhur TunÃ§ BalÄ±k Ã¼nÃ¼nÃ¼n hakkÄ±nÄ± veriyor. Tarama ve balÄ±k pastÄ±rmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra lakerdasÄ± da eÅŸsiz. Kilosu 200 lira.

(0212) 249 35 20

LAKERDA

NE LAZIM?

* 2-4 kg arasÄ± yeni tutulmuÅŸ torik veya iri palamut

* 2 kg iyotsuz turÅŸuluk kayatuzu

* Yeteri kadar defne yapraÄŸÄ± ve deniz suyu

Haberin DevamÄ±

* YaklaÅŸÄ±k 15-18 santim Ã§apÄ±nda, 23-26 santim uzunluÄŸunda cam kavanoz

NASIL YAPARIM?

* ToriÄŸin yan yÃ¼zgeÃ§lerini 2-3 santim gerisinden kesin. KafasÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±n. KuyruÄŸundan 7 santim yukarÄ±sÄ±nÄ± belirleyin ve bu noktadan kuyruk kÄ±smÄ±nÄ± kesip ayÄ±rÄ±n. Orta bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 5 santimlik parÃ§alara ayÄ±rÄ±n. Dilimleri kolay kesmek iÃ§in keskin bir bÄ±Ã§ak tercih edin.

* Dilimlerin omurilik iÃ§lerini bir tÄ±ÄŸ veya Ã§uvaldÄ±z yardÄ±mÄ±yla kanÄ±ndan arÄ±ndÄ±rÄ±n. BaÄŸÄ±rsak ve iÃ§ organlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu kÄ±smÄ± temizleyin.Â* Torik dilimlerini yÄ±kayacaÄŸÄ±nÄ±z su mutlaka deniz suyu veya deniz tuzlu iÃ§me suyu olmalÄ±. Musluk suyu lakerdanÄ±n tadÄ±nÄ± bozar. Torik dilimlerini iÃ§inde deniz suyu olan geniÅŸ bir kaba koyup yÄ±kayÄ±n. Kaptaki kanlÄ± suyu dÃ¶kÃ¼p yeniden su koyun. BalÄ±ÄŸÄ± bu suyun iÃ§inde buzdolabÄ±nÄ±n en alt bÃ¶lmesine kaldÄ±rÄ±n. 2 saat buzdolabÄ±nda bekletin. Daha sonra dÄ±ÅŸarÄ±ya alÄ±p tekrar suyunu deÄŸiÅŸtirin. Bu iÅŸlemi dÃ¶rt defa tekrarlayarak buzdolabÄ±na kaldÄ±rÄ±n.

* Tamamen kandan arÄ±nan balÄ±k dilimlerini deniz suyundan Ã§Ä±karÄ±p bir sÃ¼zgece alÄ±n. Tekrar buzdolabÄ±na koyun. 3 saat suyunun sÃ¼zÃ¼lmesi iÃ§in bekletin. Kuru bir bezle kalan nemini alÄ±n.

* Cam kavanozun dibine 2 santim tuz, Ã¼stÃ¼ne defne yapraklarÄ± koyun. BalÄ±k dilimlerini aralarÄ±na aynÄ± ÅŸekilde tuz ve defne yapraÄŸÄ± koyarak kat kat kavanoza dizin. Kapak hizasÄ±na kadar tuz ekleyip kavanozu kapatÄ±n. Serin bir yerde 20 gÃ¼n kadar saklayÄ±n. * Kavanozdan Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±z lakerda dilimlerinin tuzdan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± Ã§ok Ã¶nemlidir. Bolca yÄ±kayÄ±n. Su dolu bir kap iÃ§inde buzdolabÄ±nda 2 saat bekletin, tekrar yÄ±kayÄ±n. Sirkeli suda yarÄ±m saat bekletin. Tekrar bol suyla yÄ±kayÄ±n ve Ã¶yle servis edin.

PÃœF NOKTASI

LakerdanÄ±n iyisi iÃ§in balÄ±ÄŸÄ±n yaÄŸlÄ± ve sert olmasÄ± gerekir. LakerdayÄ± diÄŸer tuzlu balÄ±klardan ayÄ±ran en Ã¶nemli Ã¶zellik, balÄ±ÄŸÄ±n doÄŸal tadÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve az tuzlu olmasÄ±dÄ±r.