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‘Şefin Masası’ yemeğimizin ardından...

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#Şef Buluşmaları#Teruar Urla#Osman Serdaroğlu
‘Şefin Masası’ yemeğimizin ardından...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 07:00

Hürriyet Lezzetli Hayat’ın düzenlediği şef buluşmalarının ilki Raffles Teras’ta gerçekleşti. 1 Michelin yıldızlı Teruar Urla’nın şefi Osman Serdaroğlu’nun bu gece için hazırladığı özel menü sakız enginardan Macahel ballı peynir brüle’ye konuklarımızı mest etti.

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Bir süredir Lezzetli Hayat ekibi olarak başarılı şeflerle, sevdiğimiz restoranlarla okuyucularımızı bir araya getirebileceğimiz tadım buluşmaları planlıyorduk. Nihayet iki hafta önce 22 Mayıs akşamı ‘Hürriyet Lezzetli Hayat’la Şefin Masası’
yemeklerimizin ilkini, Raffles Teras’ta gerçekleştirdik.

İlk şefimiz bizi çok heyecanlandıran bir isimdi. Bu yıl restoranı Teruar Urla’yla1 Michelin yıldızı alarak adından sıkça söz ettiren yetenekli şef Osman Serdaroğlu, ilk kez Türkiye’de kendi restoranı dışında yemek pişirmek üzere Raffles Teras’taydı.

‘Şefin Masası’ yemeğimizin ardından...

Urla, Michelin listesine girmeyi başaran 6 restoranı ve bağ rotasıyla son dönemin en gözde gastronomi destinasyonu. Teruar Urla’ysa yemyeşil bir bahçe içindeki konumu ve konaklama imkânıyla bölgedeki en ayrıcalıklı adreslerden biri. Şef Serdaroğlu, İtalya’da birçok tanınmış şefin yanında çalışmış, işinde ve özellikle kullandığı malzemeler konusunda çok titiz bir şef. Lexus işbirliğiyle düzenlendiğimiz bu özel yemek için de tüm malzemelerini Urla’dan getirdi. Şefin nam saldığı deniz ürünleri tabaklarından sakız enginara Urla’dan gelen malzemelerin farkı, tüm menüye yansımıştı.

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‘Şefin Masası’ yemeğimizin ardından...

Yazarımız Ebru Erke’nin keyifli anlatımı ve moderatörlüğüyle süren bu lezzetli gecede içecek eşleşmeleriyse Suvla’dandı. Yemeğe katılan konuklar arasında oyuncular Burak Yörük, Akasya Asıltürkmen, müzisyen Tuana Yılmaz, tanınmış menajer Özgür Aras, ünlü rehber ve yazarımız Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey gibi  birbirinden değerli birçok  isim de vardı.

Şefin sübye mürekkebi ve kum midyesi sosuyla servis ettiği şevketibostan akıllara kazındı.

‘Şefin Masası’ yemeğimizin ardından...

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Yazarımız Savaş Özbey ve oyuncu Akasya Asıltürkmen de konuktu (üstte). Şef misafirlerimizle tek tek ilgilendi (solda).

Gelelim tattığımız lezzetlere... Şefin pastadan farksız göz alan  bir sunumla servis ettiği Urla sakız enginarıyla şahane başladık. Tazecik enginarın lezzetini şefin baklayla hazırladığı velüte sos tamamlamıştı. Özbek mavi kuyruk karides Çeşme Yarımadası’ndaki deniz ürünlerinin lezzetini konuşturan bir sunumdu. En etkileyici tabaklardan biri, tıpkı bir krem brüle tatlısı gibi servis edilen pelit peyniri brüle ve Macahel balıydı. Üzerine rendelenen trüf mantarı ve yanında servis edilen ekşi maya ekmekle müthiş bir tat birleşimiydi. Menüde Ege’ye özgü en lezzetli taze otlardan şevketibostanı fine dining bir tabakta nasıl görebileceğimize harika bir örnek vardı. Sübye mürekkebi ve kum midyesi sosuyla gelen şevketibostan hem görüntüsü
hem de tadıyla akıllara kazındı. Karaburun ton balığı ve kuşkonmaz yine bize Ege malzemelerinin ayrıcalığını yaşatan nefis bir ana yemekti. Şefin rakılı armut tatlısıysa hafif ve leziz bir finaldi.

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‘Şefin Masası’ yemeğimizin ardından...

 

DEVAM EDECEK

İstanbul’un İsokyo, Rocca gibi başarılı restoranlarıyla kendini ispatlamış otellerinden Raffles İstanbul’un Boğaz manzarasına karşı şık terasında yapılan tadım tüm konuklarımızı mest etti. İlki Lexus’un sponsorluğuyla gerçekleşen ve hem okurlarımız hem de dostlarımızla bir araya geldiğimiz ‘Şefin Masası’ etkinliklerimiz farklı bir şef ve restoranlarla devam edecek. Instagram’daki @hurriyetlezzetlihayat hesabımızdan ve sayfalarımızdaki duyurulardan takip edebilirsiniz.

 

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#Şef Buluşmaları#Teruar Urla#Osman Serdaroğlu

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