O havalı kahvaltıları biz de hazırlarız!

Eggs benedict (2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 2 dilim ekmek

◊ 2 yumurta

Hollandez sos için

◊ 100 gr tereyağı

◊ 2-3 damla limon suyu

◊ 1 yumurta sarısı

◊ 120 ml sirke

◊ Tuz, beyaz biber

NASIL YAPARIM?

◊ Hollandez sos için yumurta sarısını limon suyu ve baharat çeşitleriyle birlikte bir kâseye alın. Bu kâseyi içinde kaynayan su olan bir tencereye oturtun. Çırpma teli kullanarak sos kalınlaşana kadar yaklaşık 10 dakika boyunca seri şekilde çırpın.

◊ Bu sırada bir tavada tereyağını kısık ateşte eritin. Yavaşça ikisini birbirine yedirin ve sürekli çırpmaya devam edin.

◊ Sos tenceresine su koyup kaynatın. İçine 1 tatlı kaşığı sirke ekleyin. Kaynayınca aynı yöne doğru suyu sürekli karıştırın ve bir girdap yaratın. Suyun altını kısıp yumurtayı bu girdabın içine kırın. Beyazları toparlanıp katılaşmaya başladığında delikli kevgirle yumurtayı çıkarın.

◊ Kâğıt havluyla fazla nemini alıp tereyağında kızarttığınız ekmeklerin üzerine yerleştirin. Her yumurta için bu işlemi tekrarlayın.

◊ Yumurtaların üzerine bolca hollandez sostan gezdirin.

◊ Dilerseniz yumurtadan önce ekmeğin üzerine sotelenmiş ıspanak, somon füme, pastırma, avokado gibi malzemeler koyarak da zenginleştirebilirsiniz.

NE LAZIM?

◊ 4 dilim ekmek, kalın dilimlenmiş,

(Brioche tarifini yanda bulabilirsiniz)

◊ 3 yemek kaşığı tereyağı (yumuşatılmış)

◊ 2 tatlı kaşığı dijon hardal

◊ 120 gr mornay sos

◊ 6 dilim hindi füme

◊ 240 gr rendelenmiş

gravyer peyniri

◊ 2 yumurta

Mornay sos için

◊ 1 yemek kaşığı tereyağı

◊ 1 yemek kaşığı un

◊ 160 ml süt

◊ 50 gr gravyer peyniri

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Fırını 175 dereceye önceden ısıtın. Mornay sos için orta ateşte küçük bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar 1 dakika karıştırın. Sütü çırparak ekleyin. Tuz ve karabiberi katın. Sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın ve sos koyulaşana kadar 2 dakika pişirin. Ateşten alın ve peyniri karıştırın.

10 dakika soğumaya bırakın.

◊ Orta ateşte ve fırına dayanıklı büyük bir tavada, ekmeklerin her iki tarafını da hafifçe altın rengi olana kadar kızartın. Her dilime yarım yemek kaşığı tereyağı sürün. Ardından 2 dilimin üzerine 1 çay kaşığı hardal ve 1 yemek kaşığı mornay sos sürün.

◊ Sosların üzerine 3’er dilim jambonve rendelenmiş gravyer peyniri koyun. Üstüne kalan ekmek dilimlerini kapatın. Her sandvicin üstüne 2 yemek kaşığı sosu eşit şekilde yayın ve kalan peyniri serpin.

◊ Tavayı fırına aktarın ve peynir eriyip ve üstü altın rengi olana kadar 15-18 dakika pişirin.

◊ Orta-yüksek ateşte yapışmaz bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Yumurtaları tavaya kırın ve beyazları katılaşana kadar 3 dakika kızartın. Tuz-karabiber serpin ve her sandvicin üzerine 1 yumurta koyun.

Fransız tostu (4-8 kişilik)

Briyoş diğer mayalı ekmeklere göre daha fazla tereyağı kullanıldığı için kızartıldığında daha çıtır olur ve ortaya fındıksı aromalar çıkar. Dolayısıyla Fransız tostu için en elverişli ekmeklerden. Japon sütlü ekmeği shokupan’ı da tercih edebilirsiniz. Tostu yaparken en önemli püf nokta, ekmeği yumurtalı sosun içinde fazla bekletmemek. Hemen bandırıp çıkarmanız gerekiyor, yoksa dağılır. Ayrıca ekmeği düşük ısıda yavaş yavaş kızartırsanız yanmadan karamelize olur.

NE LAZIM?

Brioche ekmek için

◊ 250 gr un

◊ 125 gr tereyağı

◊ 50 ml süt ◊ 25 gr toz şeker

◊ 10 gr yaş maya

◊ 5 gr tuz

◊ 1/2 yumurta (üzeri için)

Fransız tostu için

◊ 8 dilim brioche ekmek, kalın dilimlenmiş

◊ 4 yumurta

◊ 240 gr krema

◊ 1,5 tatlı kaşığı toz tarçın

◊ 1 tatlı kaşığı vanilin

◊ 3 yemek kaşığı şeker

◊ Tereyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Mayayı sütle açıp tuz ve yumurta hariç kalan malzemeleri yoğurun. Hamuru tezgâhta yarım saat kadar dinlendirin. Daha sonra bezelere bölüp kalıbınıza dizin. Mayalanmaya bırakın. Üzerine birkaç damla suyla çırpılmış yumurtayı sürüp önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar 30-35 dakika pişirin.

◊ Krema, yumurta, tarçın, vanilya ve şekeri iyice özleşene kadar çırpın. Tereyağını yapışmaz bir tavada kısık ateşte eritin. Mümkünse 1 gün önceden hazırlayıp dilimlediğiniz ekmeklerin her iki yüzünü de kremalı harca çok kısa süre batırıp tavada arkalı önlü kızartın. Altın sarısı rengini alan kadar her iki tarafı da

1-2 dakika kızartabilirsiniz.

◊ İsteğe bağlı olarak bal, akçaağaç şurubu, tarçın, pudra şekeri, çilek dilimleri, yabanmersini, böğürtlen, ahududu, frenküzümü, dondurma gibi malzemelerle süsleyerek servis yapın.

Çırpılmış yumurta

◊ Piştiğinde hafif nemli ve yumuşak kalmış olmalı.

◊ Tarife ekleyeceğiniz süt, porsiyonu arttırır ama piştiğinde o pürüzsüz kremamsı dokuyu yakalayamazsınız. Süt yerine krema tercih edin.

◊ 1 kişi için 2 yumur-tayı tel çırpıcıyla hafifçe çırpın. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Tavada 1 ye-

mek kaşığı tereyağını eritip yumurtayı ekleyin.

◊ Sürekli karıştırın. Hafif suluyken altını kapatın. 1 yemek kaşığı krema ve 15 gram tereyağı ekleyip biraz daha karıştırın ve hemen servis edin.

Fransız omlet

◊ Yumuşak ve pufidik olmalı, kenarlarının rengi değişmemeli ve fazla pişip kurumamalı. Her 2 yumurta için yarım yemek kaşığı krema doku kazandırır.

◊ Tek kişilik bir porsiyon için 2 yumurtayı bir kapta çırpın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

1 yemek kaşığı tereyağını tavada eritip tüm tavaya yayılmasını sağlayın. Yağ kahverengileşmeye başlamadan hemen önce yumurtayı ekleyip tüm tavaya yayın.

◊ Tavayı hızlı bir şekilde sallayın ve bir çatalla karıştırın, sertleşmeye başladığında yumurtayı tavanın kenarlarından ortasına doğru çekin. Altı biraz sert ama ortası yumuşakken birkaç saniye tam ateşte tutun.

◊ Ateşten çekin, çatalı kullanarak omleti merkeze doğru katlayın ve uçlarını oval bir şekil oluşturacak şekilde şekillendirin. Omletin tavanın kenarına kayması için tavayı ocağa hafifçe vurun, birkaç saniye tam ateşte bırakın.

◊ Isıttığınız tereyağlı bir tabağa ters çevirin. Yüzeyini eritilmiş tereyağıyla fırçalayın.