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Muzlu süt, sucuklu tost, vişne suyu...

#Kazım Büfe#İstanbul#Muzlu Süt
Muzlu süt, sucuklu tost, vişne suyu...

Adana’da yaşayanlar kadar gurme seyahat için şehre gidenlerin de uğrak noktalarından biri olan Kazım Büfe, İstanbul’da bir şube açtı. Menüde yine tost çeşitleri, meyve suları ve tabii ki muzlu süt var!

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Adana’ya gidince tadılacaklar listesi hayli geniş olsa da Kazım Büfe’de soğuk bir muzlu sütün yeri en az şalgam kadar sağlam. Şehirle özdeşleşen büfenin önünde, tost ve muzlu süt sırası neredeyse hiç azalmıyor. İçeride vızır vızır çalışan kocaman bir ekip olduğu için bu sıra hiç bitmese de sirkülasyon hep çok hızlı. Adana’ya has bu lezzeti artık İstanbul, Beşiktaş’ta açılan yeni şubelerinde tatmak mümkün.

Kazım Büfe’de menü sabit. Sadece tost çeşitleri, taze sıkım meyve suları ve muzlu süt servis ediliyor. Yuvarlak ekmekle hazırlanan kaşarlı tost (20 lira), sucuklu karışık tost (30 lira) ve yengen tost (30 lira) öne çıkanlar arasında...

Ekmeği basmadan önce iyice yağlayıp iç malzemeyi de bol tutmaları sebebiyle tostları çok lezzetli. Muzlu sütü diğerlerinden ayıran en büyük özellik sütü önceden dondurmaları. Servis sırasında muzla birlikte blender’da çekiliyor ve ortaya ‘frozen’ benzeri bir karışım çıkıyor.

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Adana’daki porsiyon usulü burada da hâkim. Standart ölçü istenince bir büyük, bir de küçük olmak üzere iki bardak geliyor önünüze. Porsiyon fiyatı 30 lira. ‘Hepsini içemem’ diyenler şişeye koydurarak yanında götürebiliyor. Daha şekerli tatlardan hoşlananlar ballı muzlu süt (35 lira) veya fıstıklı ballı muzlu süt (40 lira) de tercih edebilir.

Muzlu süt, sucuklu tost, vişne suyu...

Yıldız Mah. Çırağan Cad. No: 4A Beşiktaş/İstanbul; (0538) 742 19 38

 

TÜM MALZEMELER ADANA’DAN

Kazım Büfe muzlu süt ve tostuyla ün yapsa da hikâyesi vişne suyuyla başlamış. Büfenin kurucuları  1930’lu yıllarda vişne suyu satarlarmış. Tatlı-ekşi bu vişne suyu (küçük boy 10 lira, büyük boy 15 lira) eski geleneksel tarifle, katkı maddesi kullanmadan üretiliyor. Meraklıları için bölgede çok sevilen şalgam suyu da (küçük boy 10 lira, büyük boy 15 lira) Adana’dan geliyor. Diğer vitamin bombalarından greyfurt, havuç, nar, elma ve portakal da taze taze sıkılıyor.

Sucuktan süte, ekmekten vişne suyuna tüm malzemeler Adana’dan geliyor. Böylece aynı lezzetin burada da korunması hedeflenmiş. Mekândaki bir başka ayrıntı da uzun vakit geçirilecek masalar yerine stantlar koymuş olmaları... Tostunuzu yiyip hızlıca yolunuza devam ediyorsunuz.

 

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