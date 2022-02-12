Mum ışığında baş başa...

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VİRGİN MARY

(2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 500 ml domates suyu

◊ 1 yemek kaşığı limon suyu

◊ 1 damla Worchestershire sos

◊ 1 damla Tabasco sos

◊ 1 tutam tuz

◊ 1 tutam karabiber

◊ Kereviz sapı (sunum için)

NASIL YAPARIM?

◊ Tüm malzemeleri blender’da pürüzsüz olana dek çekin. Ardından martini bardaklarına dökerek içine kereviz saplarını batırıp servis edin.

BUZDA İSTİRİDYE

(2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ Taze istiridye (Fransız No: 2)

◊ 50 ml sirke

◊ 1 mor soğan (çok ince doğranmış)

Servis için;

◊ Siyah havyar

◊ Buz (parçalanmış)

◊ Tabasco sos



NASIL YAPARIM?

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◊ Buz parçalarını servis tabağına koyun. İstiridyeleri uygun bir bıçak yardımıyla açıp buzların üzerine yerleştirin ve siyah havyarla süsleyin.

◊ Soğanı sirkeyle karıştırın, küçük bir sosluğa alın. Tabasco sosla birlikte istiridyelerin yanında servis edin.

ISPANAKLI KALP KİŞ

(4 kişilik)

NE LAZIM?

Hamuru için;

◊ 150 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

◊ 2 su bardağı un

◊ 1 yumurta

◊ 1/2 çay bardağı su

◊ 1 çay kaşığı tuz

İç harcı için;

◊ 600 gr ıspanak (ince doğranmış)

◊ 1 soğan (ince doğranmış)

◊ 200 ml krema

◊ 100 gr lor peyniri

◊ 2 yumurta

◊ 1 çay kaşığı tuz

◊ Karabiber

◊ Kalp şeklinde tart kalıbı

NASIL YAPARIM?

◊ Yumurtayı tereyağıyla birlikte çırpın. Un ve tuzu ilave edip karıştırın. Suyu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edince merdane yardımıyla hafifçe açın. Streç filme sararak yarım saat buzdolabında dinlendirin.

◊ Tüm harç malzemelerini genişçe bir kaba ekleyip karıştırın.

◊ Hamuru buzdolabından çıkarın ve kullanacağınız kalp şeklinde tart kalıbının çapından biraz daha geniş olacak şekilde açın. Hamuru tart kalıbına yerleştirin ve fazlalıkları kenarlarından kesin. İç harç malzemesini içine doldurun. 180 derece önceden ısıtılmış fırında ve fansız ayarda 35 dakika pişirin.



◊ Fırından çıkan tartı biraz dinlendirdikten sonra üzerini dilediğiniz şekilde kestiğiniz füme somon dilimleriyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

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RAFİNE ŞEKERSİZ VE GLÜTENSİZ PASTA

(6 kişilik)

Keki için;

◊ 75 gr akçaağaç şurubu

◊ 10 yumurta

◊ 100 gr glütensiz un

◊ 70 gr mısır nişastası

◊ 20 gr kabartma tozu

◊ 50 ml süt

◊ 50 ml su (ılık)

Kreması için;

◊ 1 litre süt

◊ 2 yumurta

◊ 170 gr toz stevia

◊ 2 yemek kaşığı kakao

◊ 190 gr şekersiz bitter çikolata (parçalanmış)

◊ 1/2 çay kaşığı çubuk vanilya içi

◊ 250 gr krema (çırpılmış ve bir gün buzdolabında bekletilmiş)

Arası için;

◊ Orman meyveleri

Bitter çikolatalı glaze sos için;

◊ 1 su bardağı süt

◊ 250 gr bitter çikolata (parçalanmış)

◊ 10 gr jelatin

◊ 35 gr kakao

◊ 15 gr tereyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Keki hazırlamak için yumurtaların beyazlarını ve sarılarını ayırın. Sarılarını şurupla birlikte krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yumurta beyazı dışındaki malzemeleri ilave edin ve iyice karıştırın.

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◊ Ayrı bir kapta yumurta beyazlarını hafif katı kıvam alana kadar çırpın. Spatula yardımıyla diğer karışıma azar azar ekleyerek yedirin. Karışımı kalp şeklinde bir kek kalıbına dökün ve 160 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin. Frından çıkarıp oda sıcaklığında dinlenmeye bırakın.

◊ Pasta kremasını hazırlamak için çikolata ve krema haricindeki tüm malzemeleri ufak bir tencereye koyun ve kıvam alıncaya kadar karıştırarak kısık ateşte pişirin. Ateşin altını kapatın ve sıcakken çikolatayı ilave edip yedirin. Dolapta beklettiğiniz çırpılmış kremayı da azar azar ekleyerek iyice karıştırın.

◊ Keki kalıptan çıkarıp ortadan ikiye bölün. Bir katın üzerine krema dolgusunu sürün, orman meyvelerini serpiştirin ve diğer katla kapatın.

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◊ Glaze sos için jelatin ve tereyağı hariç tüm malzemeleri ufak bir sos tenceresinde kaynayana kadar ısıtın. Tereyağı ve jelatini ekleyin.



◊ Kıvamlı bir karışım oluşana kadar yaklaşık 4-5 dakika karıştırarak pişirin. Ilıyana kadar bekletin. Soğutmadan çabuk hareket ederek hazırladığınız pastanın üzerine sosu bolca gezdirin. Spatula yardımıyla düzelterek kekin üzerini kaplayın.



◊ Dinlendirdikten sonra badem, altın tozu, gül yaprakları gibi dilediğiniz alternatiflerle süsleyerek servis edin.

MİNİ TAPAS EKMEKLER

(2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 6 dilim tost ekmeği

◊ 350 gr keçi peyniri

◊ 50 gr siyah havyar

◊ 20 gr Japon hayvarı

◊ 150 gr füme somon

◊ 70 ml krema

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◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ Taze kekik, dereotu, kapari

NASIL YAPARIM?

◊ Tost ekmeklerini dilediğiniz kurabiye kalıpları veya keskin bir bıçak yardımıyla farklı şekillerde kesin. 110 derece önceden ısıtılmış fırında 3 dakika kadar kızartın.



◊ Keçi peynirinin 4’te 1’i kadarını rendeleyin. Kalanı kremayla mikserde çırpın.

◊ Fırından çıkan ekmek dilimlerinin üzerine azar azar zeytinyağı gezdirin. Hazırladığınız peynir karışımını sürün. Dilerseniz yıldız başlıklı bir krema torbası yardımıyla sıkarak farklı şekiller de verebilirsiniz. Peynir sürdüğünüz ekmek dilimlerinin üzerini somon ve kapari, rende keçi peyniri, havyar gibi malzemelerle doldurun. Taze kekik ve dereotuyla süsleyin.

MİNİ BROWNİE

(6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 290 gr bitter çikolata (parçalanmış)

◊ 150 gr toz stevia (veya tozşeker)

◊ 90 gr tereyağı

◊ 3 yumurta

◊ 200 gr un



◊ 1 tutam tuz

◊ Beyaz çikolata (isteğe bağlı)

NASIL YAPARIM?

◊ Orta boy bir tencerede tereyağını eritin. Ateşten alıp içine çikolataları ekleyin ve spatula yardımıyla çikolatalar eriyene kadar karıştırın.

◊ Yumurta ve toz stevia’yı mikserle çırpın. Tereyağlı çikolata karışımını azar azar akıtarak içine katın ve bu esnada çırpmaya devam edin. Un ve tuzu da ekleyip homojen bir karışım hazırlayın. En son istediğiniz ölçüde parçalanmış beyaz çikolata parçalarını ekleyin ve karıştırın.

◊ Mini kek kalıplarına harcı bölüştürün. 150 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra 1 saat kadar soğumaya bırakın. Üzerini kalp ve yıldız şeklinde kesilmiş şeker hamurlarıyla süsleyebilirsiniz.

PANCARLI FAVA

(6 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 2 su bardağı kuru bakla

◊ 1 pancar (haşlanmış)

◊ 1 soğan (küp doğranmış)

◊ 2 diş sarımsak (ince doğranmış)

◊ 30 ml üzüm sirkesi

◊ 50 ml zeytinyağı

◊ 4 su bardağı su

◊ 1 çay kaşığı tuz

NASIL YAPARIM?

◊ Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğan ve sarımsakları birlikte kavurun.

◊ Üzerine baklaları ilave edin ve 1-2 dakika soteledikten sonra sirkeyi ekleyin. Sirke buharlaşıp tadını bıraktıktan sonra suyu katın.

◊ Baklalar yumuşamaya başlayınca küp küp doğranmış pancarları ilave edin. Tüm malzemeler yumuşayana kadar pişirin. Karışımı blender’a alın. 1 çay kaşığı tuz ekleyip pürüzsüz olana kadar çekin.

◊ Püre halindeki karışımı bir kaba döküp katılaşana kadar buzdolabında dinlendirin.

◊ Soğuk servis yapın. Servis sırasında üzerine zeytinyağı gezdirebilirsiniz.