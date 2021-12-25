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Alışveriş sırasında bastıran açlığı uygun fiyatlı iyi yemeklerle gidermek kulağa iştah açıcı geliyor.



CarrefourSA marketleri bünyesinde açılan yeni restoran zinciri Lezzet Arası, işte tam da bu amaçla, müşterilere market fiyatına restoran deneyimi yaşatma fikriyle hayata geçirilmiş. Mekânların menü danışmanlığınıysa şef Vedat Başaran üstlenmiş.

Lezzet Arası projesinin amacı, marketten satın alınan ürünleri, evde uğraşmadan restoran ortamında yiyebilmek. Müşterileri hem yoğun iş temposunda zahmetten kurtarmak hem de bunu genel restoran fiyatlarından daha ekonomik koşullarda gerçekleştirmek hedefleniyor. Reyondan aldığınız et, tavuk ve balık gibi ürünleri burada ücretsiz olarak pişirtip yiyebildiğiniz gibi paket yaptırıp eve de götürebiliyorsunuz.

İlle alışveriş yapmanıza gerek de yok elbette. Direkt restoran kısmına giderek sipariş verebilirsiniz. Izgara somon 25 lira, levrek 18 lira, köfteyse 15 liradan satışa sunuluyor. Açık büfe salata ve meze istasyonundan 22.90 liraya yararlanmak mümkün. Somon ızgara tercih edenlere ayva veya irmik tatlısı hediye ediliyor. Bunların yanı sıra pide ve pizza çeşitleriyle birlikte Anadolu mutfağından 20’ye yakın sulu yemek de tercih edilebilir.

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AÇIK BÜFE KAHVALTI DA VAR

Kısa bir mola verip soluklanmak isteyenler için barista elinden çıkma kahveleri de var. Hafta sonları açık büfe kahvaltıları oluyor. Şimdilik İstanbul’da Fulya, Ataşehir Metropol, Marmara Park, Marmara Forum, Bayrampaşa Forum İstanbul, Maltepe Park, Acıbadem Tepe Nautilus ve Pendik Neo Marin’de; İzmir’de Balçova ve Hilltown’da, Bursa Nilüfer’de; Mersin Palm City’de, Adana M1’de ve Ankara Çayyolu’nda bu konseptten yararlanılabiliyor. Bu projenin tüm CarrefourSA marketlerinde yaygınlaşması planlanıyor.