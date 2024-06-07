Hem ferah hem doyurucu

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Yaz gelince salatada kullanabileceğimiz meyve ve sebzeler da çeşitlenip renkleniyor. Sıcak havalarda canınız öğün yerine geçebilecek besleyici salatalar çekiyorsa patates ve soğuk makarna kurtarıcınız olabilir. Haşladığınız bebek patatesleri 200 derece fırında yarım saat pişirip kızarttıktan sonra kırmızı soğan, kapari, dereotu ve naneyle ferahlık ekleyebilirsiniz. Yoğurtlu hardallı bir sos da seçebilirsiniz. Taze bezelye, taze börülce, taze fasulye de salata olarak değerlendirebileceğiniz yeşil seçenekler. Ayrıca arpa şehriye, kuskus, kinoa, buğday, yeşil mercimek, fasulye gibi doyurucu kuru malzemeler koyabilirsiniz.

Bir salatayı besleyici bir öğün haline getirmek için bitkisel protein ve karbonhidratları seçtikten sonra geriye ona ferahlık katacak yeşillikler ve tadını dengeleyecek meyveler eklemek kalıyor. Su teresi, roka, taze nane, maydanoz, fesleğen, dereotu, bebek ıspanak, marul gibi yeşilliklerden elinizin altında hangisi varsa kullanmak mümkün. Özellikle dereotu balıklarla, maydanoz ve naneyse fasulye gibi bitkisel proteinlerle ve kırmızı etle uyum sağlar. Eğer salatayı mozzarella, rokfor, beyazpeynir, lor peyniri gibi peynirlerle zenginleştirecekseniz mevsim meyvelerinden çilek, kayısı ve nektarinle tat uyumları yakalayabilirsiniz.

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HAVUÇ VE BUĞDAYLI ROKA SALATASI (2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4 orta boy havuç (gelişigüzel doğranmış)

◊ 1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

◊ 1 tatlı kaşığı toz tarçın

◊ 250 gr pişmiş buğday

◊ 4-5 dal maydanoz (doğranmış)

◊ 80 gr suteresi (kuzukulağı da kullanabilirsiniz)

◊ 80 gr roka

◊ 80 gr bebek ıspanak yaprakları

Sosu için

◊ 2 limon turşusu (1’i doğranmış)

◊ 1/2 limonun suyu

◊ 100 gr yoğurt

NASIL YAPARIM?

◊ Fırını 200 derecede ısıtın.



◊ Bir kâsede kimyon tohumu, tarçın, zeytinyağı, tuz ve karabiberle çırpın. ◊ Havuçları soslayıp 25-30 dakika renkleri dönene kadar pişirin.

◊ Sos için bir mutfak robotuna limon turşusu, limon suyu ve yoğurdu ekleyip baharatlayın ve çırpın. 1-2 yemek kaşığı soğuk suyla kıvamını açın.

◊ Servis yapmak için salata yapraklarını geniş bir tabağa koyun. Sosun yarısını pişmiş buğdaylar, maydanoz ve havuçların yarısıyla karıştırın.

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◊ Kalan havuçları üstüne dizin, buğdayları serpin ve sosun gerisini üzerine gezdirin.

Salatalarınıza bezelye, taze fasulye, börülce, bakla gibi yeşil sebzeleri ya da tavuk, et dilimlerini katarak çok daha besleyici

yapabilirsiniz.

KEFİR SOSLU SOMON VE BEZELYE SALATASI

(2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 4 Yedikule marulu

◊ 50 gr bezelye

◊ 1 küçük boy kırmızı soğan

◊ 2 yemek kaşığı kapari

◊ 150 gr pişmiş somon

Sos için

◊ 100 ml kefir

◊ 1 yemek kaşığı beyaz şarap sirkesi (veya elma sirkesi)

◊ 1 tutam şeker

◊ 3-4 dal frenksoğanı

NASIL YAPARIM?

◊ Sosu hazırlamak için kefir, sirke ve şekeri çırpın. Tuz, karabiber ve frenksoğanını ekleyip karıştırın.

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◊ Marulu ince halkalar halinde doğranmış kırmızı soğan, haşlanmış bezelye ve kapariyle birlikte büyük bir kâseye ekleyin. Sosun yarısıyla harmanlayın ve servis tabağına alın.



◊ Somonları elinizle parçalayıp üzerlerine yerleştirin. Kalan sosu gezdirin. Dilerseniz krutonlarla sunabilirsiniz.





NEKTARİN VE HELLİMLİ SALATA (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 3 nektarin

◊ 250 gr pişmiş kinoa

◊ 1 küçük demet nane (yaprakları kabaca doğranmış)

◊ 1 avuç maydanoz (yaprakları kabaca doğranmış)

◊ 50 gr roka

◊ 30 gr fındık (kabaca doğranmış)

Hellim için

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 yemek kaşığı bal

◊ 1 tatlı kaşığı pul biber

◊ 400 gr hellim

Sos için

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◊ 1 küçük kırmızı soğan (çok ince doğranmış)

◊ 1/2 limon kabuğunun rendesi ve suyu

◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

◊ Sos için bir kapta soğanı bir tutam deniz tuzuyla tatlandırın, ardından limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyin ve zeytinyağını çırparak katın.

◊ Nektarinlerin çekirdeklerini çıkarıp dilimleyin. Pişmiş kinoa, fındık, roka ve sosla harmanlayın.

◊ Zeytinyağını, balı ve pul biberi birlikte çırpın. Keskin bir bıçak kullanarak hellimlerin bir yüzeyine çapraz kesikler atın. Fırçayla sos sürüp tavada pişirin.

◊ Hellim pişince ızgara suyunu salataya dökün ve karıştırın. Kinoa salatasını tabaklara paylaştırın ve üzerine hellimleri koyun. Biraz daha fındık, nane ve maydanozla süsleyin.

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ARPA ŞEHRİYE, BÖRÜLCE VE TON BALIKLI SALATA (2 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 1/2 kırmızı soğan

◊ 2 yemek kaşığı elma sirkesi

◊ 150 gr haşlanmış taze börülce

◊ 100 gr arpa şehriye (haşlanmış)

◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 1 kutu ton balığı

◊ 3 közlenmiş biber (kavanozda satılanlardan)



◊ 12 siyah zeytin

◊ 3-4 sap dereotu (ince doğranmış)

NASIL YAPARIM?

◊ Çok ince halkalar halinde doğranmış kırmızı soğanları ve sirkeyi bir kâseye koyun, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.

◊ Börülceyi, ton balığını, doğranmış biberleri, zeytinleri, dereotunu, şehriyeyi bir kâseye alıp soğanlarla karıştırın.

◊ Servis tabağına alın. Dilerseniz üzerine lor peyniri serpiştirebilir veya rokayla da harmanlayabilirsiniz.

KİŞNİŞLİ FASULYE SALATASI (4 kişilik)

NE LAZIM?

◊ 2 kırmızı kapya biber

◊ 200 gr taze börülce veya fasulye (ayıklanıp haşlanmış)

◊ 400 gr kırmızı Meksika fasulyesi (suyundan süzdürülüp yıkanmış)

◊ 400 gr haşlanmış kuru fasulye

◊ 1 kırmızı soğan (çok ince küpler halinde doğranmış)

◊ 3-4 sap maydanoz

Sos için

◊ 2 yemek kaşığı zeytinyağı

◊ 20 gr tahin

◊ 1 demet taze kişniş (birazını salata için ayırın)

◊ 2 diş sarımsak



◊ 1 limonun suyu



◊ 1 çay kaşığı toz kimyon

NASIL YAPARIM?

◊ Yağ, tahin, maydanoz, kişniş, sarımsak, limon suyu ve kimyonu 50 ml suyla bir mutfak robotuna koyun. Tamamen pürüzsüz ve akıcı hale gelinceye kadar çekin. Tuz ve karabiberle tadını ayarlayın.

◊ Bir tencerede suyu kaynatıp bir tutam tuz ekleyin. Börülce veya fasulyeyi 3 dakika haşlayıp süzün. Soğuk suda yıkayıp pişme işlemini durdurun. Büyük bir kaba aktarın.



◊ Diğer fasulyeleri, ince doğranmış biberi ve soğanı ekleyin. Sosla harmanlayın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin ve kişniş yapraklarıyla süsleyin. Lor peyniri de serpebilirsiniz.