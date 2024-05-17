‘Girit’i anlamak, İzmir’i yaşamak’

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Galata’daki tasarım atölyesini açtığı yıllarda tanımıştım Simay Bülbül’ü. Rasta saçları, stili ve deri koleksiyonlarıyla kendine özgülüğüne hayran kalmıştım. Yıllar sonra yeme-içme profesyoneli ortak dostumuz Sinan Hamamsarılar vasıtasıyla nefis bir sofrada bir araya gelmiştik.Yemekle kurduğu özel bağı, Sinan’la birlikte ailesinden miras kalan tarifler üzerine bir kitap hazırlamak istediklerini anlatmıştı. İşte o kitap ‘Ege’den Miras Sofralar’ adıyla bu ay raflara çıktı.

Kitabın çıkış noktası Simay’ın aile sofraları. İlk bölümde kendini ve ailesini anlattığı satırlara bakınca okuyan herkesin de kurduğu sofralarda misafir ettiği bir arkadaşı gibi hissedeceğini düşünüyorum. O samimiyetle dökmüş her şeyi.

Sinan Hamamsarılar’ı Antalya’nın köklü restoranı 7 Mehmet için yazdığı ödüllü kitapla ve Instagram’daki hesabı @tatdedektifi adıyla tanıyoruz. Bu kez kitap Simay’ın Girit kökleri ve evde yıllardır pişirdikleri tariflere,

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Ege lezzetlerine dayalı olunca önce Girit’e gitmeye karar vermişler. ‘Girit’i Anlamak’ başlığında restoranlarından müzelerine, tüm geleneksel lezzetlerine dokundukları fotoğraflarla işledikleri bir bölüm yazmışlar. Hemen ardından gelen ‘İzmir’i Yaşamak’ bölümündeyse yine fotoğraflar eşliğinde İzmir’in sokak lezzetlerinden şef restoranlarına tura çıkmışlar. Kitabın yemek fotoğraflarını bu işin duayenlerinden Mehmet Ateş çekmiş. Simay’ın aile tariflerinin profesyonel bir reçeteye dönüşme kısmını da şef Seray Öztürk üstlenmiş.

Tarifler kısmının en büyük ilhamı Simay’ın kurmayı çok sevdiği upuzun sofralar. Ege otlu çalkamadan Girit mezesi nuraniyeye, laduri çorbasından İzmir köfteye çeşit çeşit Ege yemeğinin tarifini kitapta bulabilirsiniz.

İşin en güzel yanıysa kitabın gelirinin Simay’ın kurucusu olduğu Kırmızı Çocuklar Derneği’ne bağışlanması. Dernek koruyucu aileliği ve koruma altından çıkan 18 yaş üstü çocukları destekliyor.

Kitaptan...

Nuraniye (4 kişilik)

NE LAZIM?

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◊ 160 gr pirinç

◊ 50 ml sızma zeytinyağı

◊ 3 sap taze soğan

(ince kıyılmış)

◊ 400 gr kabak (rendelenip suyu süzülmüş)

◊ 170 ml kaynar su

◊ 12 gr tuz

◊ 5 dal maydanoz

◊ 5 dal taze nane

◊ 5 dal dereotu

◊ 500 gr süzme yoğurt

◊ 20 gr sarımsak (dövülmüş)

NASIL YAPARIM?

◊ Bir kapta pirinçleri yıkayıp nişastasından arındırın. 1 saat kadar sıcak suda bekletip süzün.

◊ Tencereye zeytinyağını koyup orta ateşte ısıtın.

Taze soğanları ekleyin, renk değiştirip hafif yumuşayıncaya kadar soteleyin.

◊ Kabakları ekleyip yumuşayana kadar sotelemeye devam edin. Yumuşayan kabaklara pirinç, su ve tuzu ilave edip 20 dakika kadar pişirin. Pişince ocağın altını kapatıp 20 dakika demlenmeye bırakın.

◊ Yoğurt, sarımsak ve 2 gram tuzu karıştırın. Demlenen yemeğin üzerine ince kıyılmış taze yeşillikleri ve yoğurt karışımını ilave edip karıştırın. Tabağa alıp ılıkken servis edin.