Gastronomi kazanında kaynayanlar

SERİNİN İLK YEMEĞİ YARIN





Ceyda Artun ve Berat Çokal ‘Bir Etçil Bir Otçul’ temalı yemek serisinin ilkini yarın 17.00-22.00 arasında Asmalımescit’te pop-up etkinlikler düzenlenen Taproomx’te gerçekleştirecek. Berat Çokal yakında açacağı ‘kâsede ev mutfağı’ konseptli mekânı Valide Maçka’nın menüsünden üç soslu top köfteler ve kavram yağlı patates gibi örnekler sunacak. Ceyda Artun, Sanki Atölye’nin vegan klasiklerinden ‘non balıklı salata’ ve ‘havuç lox’ gibi tabaklarını servis edecek.

YENİ BİR VEGAN ÜRÜN...

Nilky besleyici ve lezzetli bitkisel içerikleri bir araya getiren ürünleriyle biliniyor. Ürün gamında laktozsuz şekerli ve şekersiz badem, yulaf, fındık, Hindistan cevizi, soya, fındık ve çikolata sütü, sahlep, probiyotik yoğurt ve kahve alternatiflerinden oluşan 12 çeşit ürün var. Ayrıca bu yıl piyasaya sunduğu Türkiye’nin ilk bitkisel bazlı hazır kahvesi Wake, kahve sevenlerin yanı sıra vegan beslenenler ve laktoz intoleransı olanlar için de yepyeni bir alternatif. Wake’in badem, yulaf ve Hindistan cevizi bazlı üç farklı seçeneği mevcut. Hindistan cevizi bazlı probiyotik yoğurt alternatifi Probiyo ise laktoz içermiyor ve tamamen vegan bir ürün.

YARIŞMAYA HAZIR MISINIZ?





Genç şefleri sürdürülebilir mutfak uygulamaları konusunda cesaretlendirmeyi ve yaratıcı, sıfır atık menüler oluşturulmasını hedefleyen ‘35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması’ bu yıl üçüncü kez düzenlenecek. Dude Table tarafından Metro Türkiye’nin ana sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın bu yılki teması ‘Gıdanın Geleceği için Yerel ve Atıksız Mutfak’. Yarışmada genç şeflerden sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, yerli ve coğrafi işaret tescilli ürünleri kullanarak ilham veren reçeteler oluşturmaları bekleniyor. Adaylar 6 Ocak 2025 tarihine kadar atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde hazırladıkları reçetelerini www.35yasalti3sef.com adresinden başvuru yaparak iletebilir. Başvurular, gastronomi eğitimi, mutfak deneyimi, yaratıcılık, teknik bilgi ve Türk mutfağıyla ilişkisi gibi kriterlere göre değerlendirilecek.

GELECEĞİN GIDASI

The Good Wild filizlendirme ve fermantasyon yöntemleriyle ürettiği ürünlerle uluslararası arenada iki önemli ödül daha kazandı. Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Gıda İnovasyon Zirvesi’de filizlendirilmiş çıtır atıştırmalıklarıyla 2024’ün En Yenilikçi Diyet Ürünü ödülünü aldı. Ayrıca Eda Gündüz’ün The Good Wild için tasarladığı kreatif çalışmaları Londra’da düzenlenen Uluslararası Tipografi Ödülleri 2024’te Mükemmellik Sertifikası ile ödüllendirdi. Dilara Koçak’ın kurucu ortaklığını üstlendiği The Good Wild yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde bitki bazlı protein ve filizlendirilmiş fermente baklagillerle ‘upgraded food’ (iyileştirilmiş gıda) kategorisinde çalışıyor.

MÜZEDE GASTRONOMİ





Kapadokya’daki Museum Hotel 25 Kasım Pazartesi yapılacak ‘Şefler Müzede’ yemeğinde şef Osman Sezener’i ağırlıyor. Sezener ile başlayan ‘Şefler Müzede’ adlı gastronomi buluşmaları serisi Türkiye’den ve dünyadan isimlerle Museum Hotel’de devam edecek.

BOĞAZ MANZARASI EŞLİK EDECEK

Japon-Peru mutfağının temsilcilerinden Nobu, özel bir gastronomi etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Nobu’nun kurumsal şefi Hervé Courtot ve Nobu İstanbul’un şefi Celestin Gaty 28-30 Kasım arasında Nobu’nun imza tabaklarından oluşan bir menü hazırlıyor. Başlangıçlardan nori yosunu, bıldırcın yumurtası ve havyarla hazırlanan taco tabağı, domates soslu toro ton balığı salatası, ana yemeklerden şampanya sosunda pişirilmiş Şili levreği Boğaz manzarası eşliğinde sunulacak lezzetlerden birkaçı.