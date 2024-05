Bir sofrada tüm Anadolu...

Haberin Devamı

Karaköy, Eminönü’nden başlayıp Eyüp taraflarına doğru bir Tarihi Yarımada gezintisi yaptınız. Turlamanın ardından günü hoş bir ambiyansta, özenli yemeklerle sonlandırmak veya yabancı misafirlerinize Türk mutfağını tanıtacak bir menü tattırmak istiyorsunuz. Eyüpsultan’daki Mövenpick Hotel’in bünyesinde hizmet veren Arça Restaurant&Grill biraz da bölgedeki bu ihtiyacı karşılamak üzere açılmış. Otele girip teras katına çıkınca sizi önce loş ışıklandırmalı, şık döşenmiş bir yemek alanı karşılıyor. Eğer cam kenarında olursanız nefis bir Haliç manzarası da bu ambiyansa ekleniyor. Güzel havalarda da oturabileceğiniz bir terası var. Otel bünyesinde hizmet verdiği için bölgedeki çoğu yerin aksine yemeklere eşlik edecek içki servisi var ve seçenekler fazla. Mezeler de hem rakı hem şarap müşterisine hitap edecek şekilde seçilmiş.

Restorana ismini veren ‘arça’ ardıç ağacının kurumuş dalları ve yaprakları anlamına geliyor. Eski Türklerde evlerde tütsü olarak yakılarak kötü enerjinin ve nazarın uzaklaştırılması için kullanılırmış. Burası da insanların üzerindeki ağırlık ve stresi atabileceği, dost sofraları kurabileceği bir yer olsun istenmiş.

Yemeklere gelince... Akdeniz’den İç Anadolu’ya, Doğu Anadolu’dan Güneydoğu Anadolu’ya ve Ege’ye neredeyse her bölgenin mutfağından örnekler görmek mümkün. Mutfağın başındaki şef Cenap Varol her yemeğin bir hikâyesinin olduğuna inanıyor ve iyi malzeme kullanarak yemeklerin özünü bozmadan sunmak istediğini söylüyor. Zanaata ve malzemeye de kıymet verince iyi lezzetin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Mutfak ekibini de bu felsefeye göre kurmuş. En iyi pide ustalarının Kilis’te yetiştiğini bilerek ustasını da o yöreden seçmiş. Taş frında pişen ürünlerine çok güveniyorlar. Ben fındık lahmacun ve dört peynirli pidenin tadına baktım. Dört peynirli pide manda loru, Ezine beyazpeyniri, Erzincan tulumu, eski kaşar ve toz Antep fıstığıyla hazırlanıyor.

Kebap ve ızgara et konusunda da iddialılar... Közlenmiş domates, kendi hazırladıkları lavaş ve kırmızı biberle gelen klasik usuldeki Adana kebabı çokça kişinin takdirini kazanmış. Eğer tavuk kanadı seviyorsanız özel bir teknikle hazırladıkları kanatlarını da mutlaka öneriyorlar. Hem marinasyonun lezzetine özeniyorlar hem de kemirmekle uğraşmadan tek atımda mideye indirebiliyorsunuz. Eğer bir kadeh şarap içeyim, ızgara et yiyeyim derseniz dry-age (kuru dinlendirme) dolabından et seçenekleri de var. Bu dolabı biraz iş yemeğine gelen misafirleri için de düşünmüşler.

DORAK TAŞINDA SÜZÜLÜYOR

Mezelerde de seçki geniş tutulmuş. Muhammarada köz biberin tadı ön planda. Salçası Hatay’dan, nar ekşisi Gaziantep’ten geliyor. Marulla hazırlanan tahinli teretür ferahlatıcı bir seçenek. Humusları Antakya usulünde. Mezelerde kullandıkları yoğurtlarını kendileri yapıyorlar, Kayseri’den getirttikleri dorak taşında süzülüyor. Bu yoğurtla yapılan dövme hıyar salatası fıstık aromalı dereotu yağı gezdirilerek sunuluyor. Doğu Akdeniz bölgesinden marul teretüründeyse yoğurda bu sefer tahin eşlik ediyor. Bir diğer mezeleri kuru börülceyle hazırlanan lolaz piyazındaysa Hatay halhalı zeytini ve dağ zahteri var. Ara sıcaklardan güveçte pişmiş Antep peyniri de pek lezzetli, içliköfteleri de bir o kadar seviliyor. Kuzu şiş, pirzola, şaşlık, küşleme, yağlı kara, fıstıklı kebap gibi çeşitler arasından ana yemeği seçmek zor. Fırın sütlaçsa hafif ve tatlı bir final arayanlar için doğru seçim olabilir. Pazartesi hariç her gün 17.00-1.00 arası hizmet veriyorlar. Öğle servisi yok.