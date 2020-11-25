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Haber Giriş: 25.11.2020 - 10:01 | Son Güncelleme:

Yonca Evcimik: Sığ şarkıların zamanı değil

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Yonca Evcimik: Sığ şarkıların zamanı değil
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Yonca Evcimik, merkezi Amerika’da olan uluslararası müzik ve film yapım şirketi “Art Records LLC” ile anlaştı.

Evcimik, bu işbirliğinin ilk şarkısı “Ayıp Şeyler”de de bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Şarkıcı, şarkısında kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyledi. Sözleri Yonca Evcimik’e, beste ve düzenlemesi SİRHOT’a ait şarkıda sanatçı, rap de yaptı. Evcimik, “Yıl 2020. Yaşananlar ortada. Şu anda aşk, meşk, mal, mülk, para pul içerikli ya da giderli ‘sığ’ şarkıların zamanı değil. Şiddetin her türlüsüne ‘Dur!’ deme zamanı” açıklamasını yaptı.

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