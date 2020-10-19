"Yahudi Kültürü Avrupa Günü" bu yıl online gerçekleştirilecek

18 yıldır geleneksel olarak İstanbul Galata'da kutlanan Yahudi Kültürü Avrupa Günü (YKAG) etkinliklerinin www.muze500.com üzerinden takip edilebileceği ifade edildi.

ZİYARETÇİLERLE KÜLTÜR TURLARI

Etkinliğin özel bölümüne ise sınırlı sayıda davetlinin katılım sağlanacağı ifade edilirken, etkinliğin 25 Ekim'de Saat 10.00'da başlayacak. "Galata'da Yahudi İzleri ve Geçmişi Turu" ile İstanbul'da bulunan 4 sinagog (Avusturya Aşkenaz Sinagogu, İtalyan Sinagogu, Aşkenaz Terziler Sinagogu ve Neve Şalom Sinagogu) ile Schneider Temple Sanat Merkezi kapılarını ziyarete açarak kültür turlarıyla ilgilenenlere çok özel bir gün geçirme fırsatı sunacak. Müzenin sayfasından gerçekleştirilecek katılımın kaydı, 30 kişi ile sınırlı olacak. Etkinlik programında, İstanbul'da ilk kez, yürüyüş rotasında, İstanbul'un kimliği ile bütünleşen, Kamondo ailesinin izinde, bir buçuk saat sürecek ve müzedeki sunumla başlayacak olan "Kamondoların İstanbul'a Katkıları Turu" yapılacağı kaydedildi.