Wilma Elles’in gözyaşları
Türkiye genelinde engellilerin verdiği oylarla belirlenen “Onur Akay Medya Yılın Ödülleri”nin 4’üncüsü, Serkan Aksarı’nın sunumuyla önceki gün Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
Kurtuluş Engelliler Platformu Başkanı Serdar Kurtuluş’un organize ettiği geceye, Onur Akay “30. sanat yılı ödülü”nün sahibi oldu. “Yılın annesi” seçilen Wilma Elles, ödülünü almak için sahneye çıktığında duygu dolu anlar yaşadı. 2016 yılında kanserden kaybettiği annesi aklına gelen Elles, gözyaşlarını tutamadı ve yere oturarak “Annem yok artık. Maalesef rahmetli oldu. Bazen kalkamıyoruz işte anne yoksa” dedi.
Kelebek’e 2 ödül
Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu “yılın onur ödülü”nün sahibi oldu. Ödülü Hürriyet gazetesinden Sertaç Virancık aldı. Kelebek muhabiri Behlül Aydın’sa “yılın magazin gazetecisi ödülü”ne layık görüldü.
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