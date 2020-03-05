Wilma Elles’in gözyaşları

Kurtuluş Engelliler Platformu Başkanı Serdar Kurtuluş’un organize ettiği geceye, Onur Akay “30. sanat yılı ödülü”nün sahibi oldu. “Yılın annesi” seçilen Wilma Elles, ödülünü almak için sahneye çıktığında duygu dolu anlar yaşadı. 2016 yılında kanserden kaybettiği annesi aklına gelen Elles, gözyaşlarını tutamadı ve yere oturarak “Annem yok artık. Maalesef rahmetli oldu. Bazen kalkamıyoruz işte anne yoksa” dedi.



Kelebek’e 2 ödül

Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu “yılın onur ödülü”nün sahibi oldu. Ödülü Hürriyet gazetesinden Sertaç Virancık aldı. Kelebek muhabiri Behlül Aydın’sa “yılın magazin gazetecisi ödülü”ne layık görüldü.