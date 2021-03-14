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Haber Giriş: 14.03.2021 - 20:11 | Son Güncelleme:

Vay Babam Vay filminin afişi yayınlandı!

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Vay Babam Vay filminin afişi yayınlandı!

Matine Film’in yapımını üstelendiği filmin yönetmenliğini Gökhan Arı üstlendi.

Filmde Altan Erkekli, Füsun Demirel, Fırat Albayram, Onur Yaprakcı, Bengi İdil Uras, Ceyda Kasabalı, Seymen Aydın, Tayfun Sav, Nihan Tarhan Şahenk, Ali Oğuz Şenol, Ulukan Ağdaş, Elif Baysal, Melek Şahin, Ömer Gezerel gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Vizyona girmek için gün sayan Vay Babam Vay, 14 Mayıs 2021’de izleyici ile buluşacak.

Vay Babam Vay Filminin Konusu 
İsmet öldükten sonra eşi,çocukları,kardeşleri ve kasabadan diğer insanlar cenaze uğurlaması için eve toplanırlar. Eve gelen imam ikindi namazına kadar cenazeyi kaldırıp defnetmek gerektiğini İsmet’in çocuklarına söyler. Ancak İsmet’in abisi uğurlamaya geç kalacağı için cenaze bir türlü kaldırılamaz. İşte tam burada aile kendi arasında miras paylaşımlarını konuşurken olmadık işler başlarına gelir. İsmet’in başka bir kadından olma çocuğu cenazeye gelince işler sarpa sarar. İsmet’in oğulları Sefa ve Eyüp bu durumu anneleri Şerife’ye belli etmemeye çalışır. Herşeyin yolunda gittiğini zannettikleri sırada İsmet’in sevgilisi Ajda eve gelir ve mirastan pay ister. Yoksa herşeyi anlatıp rezil etmeyle tehdit eder. Sefa ve Eyüp ne yapacaklarını bilemez. Ajda şiddetli bir konuşmanın sonunda ayağı takılıp yere düşer. Ajda’nın öldüğünü zanneden Sefa ve Eyüp onu bir sandığa kitler. Bundan sonra herşey karmaşık bir hal alır. İsmet ailesine mirastan başka her tülü belayı bırakıp gitmiştir.

Vay Babam Vay filminin afişi yayınlandı

 

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