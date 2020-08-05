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Haber Giriş: 05.08.2020 - 17:28,Son Güncelleme:

Temel kazısın bulunan Antik Roma Yolu turizme kazandırılıyor

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Temel kazısın bulunan Antik Roma Yolu turizme kazandırılıyor
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Mersin’in Tarsus ilçesinde, belediyeye ait arazide 27 yıl önce yapılan temel kazısı sırasında bulunan Antik Roma Yolu'nun turizme kazandırılması için protokol imzalandı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamada, 1993'te temel kazısında tesadüfen bulunan ve Romalılar tarafından 1. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Antik Roma Yolu'nun, altındaki kanalizasyon sistemi ile mimari açıdan önemli yere sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mülkiyeti belediyeye ait antik yolun turizme kazandırılması ve fonksiyonel hale getirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi için protokol imzalandığını belirtti.

Antik Roma Yolu'nu ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildiren Bozdoğan, "Antik Roma Yolu projesinin hayata geçmesinde emeklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile projeye katkı sağlayan herkese teşekkürü borç biliriz. Tarsus'u tarihten kültüre, edebiyattan sanata, tüm renkleriyle bir dünya markası yapmanın gayreti ve uğraşı içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yolun restorasyonuna ve çevre düzenlemesine ilerleyen günlerde başlanacağı bildirildi.

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