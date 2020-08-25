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Sağlık çalışanları için el ele
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını sürecinde seferber olan tüm sağlık çalışanlarına minnet gösterebilmek adına düzenlenen ''Sağlık Çalışanları için El Ele'' etkinliği Kuleli Yakomoz Restaurant'ta gerçekleştirildi.
"Sağlık çalışanları için el ele" etkinliğinde kurayla çekilen 10 sağlık çalışanının gelinliğin modacı Pınar Bent hediye etti.
Etkinlikte kura ile seçilen 10 sağlık sektörü çalışanı çift için nikah, kokteyl, gelinlik, damatlık sektöründe önde gelen firmalar sponsor oldu.
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