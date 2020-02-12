'Parazit' Oscar tarihine geçti

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 92. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite), ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film ödülüyle Oscar tarihine geçti.

Bunun yanı sıra "Parazit", yönetmeni Bong Joon Ho'ya "En İyi Yönetmen" ödülünü getirirken, "En İyi Uluslararası Film" ve "En İyi Orijinal Senaryo" ödüllerini toplayarak büyük bir başarı kazandı.