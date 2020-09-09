Oscar ödüllerinde yenilikler

Oscar ödüllerini dağıtan Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yeterince temsil edilmeyen ırksal veya etnik grupların, kadınların, LGBTİ + bireylerin, bilişsel veya fiziksel engellilerin, sağır veya işitme güçlüğü çekenlerin temsilini sağlamak için yeni kriterler belirlediğini duyurdu.

Bu hareket, Oscar törenlerinin, adaylarında çeşitlilik eksikliği nedeniyle tutarlı bir şekilde eleştirilmesinin ve “Oscar çok beyaz” şeklinde protesto kampanyalarının ardından geldi.

Oscar Akademisi, ‘En İyi Film’ kategorisinde yarışacak adaylar arasındaki çeşitliliği teşvik etmek, ayrıca ekran önünde ve arkasında eşit temsili sağlamak adına uyulması gereken dört temel kriter belirledi. Bu kriterlerin en az ikisini karşılama şartı getirildi.

İlk kriter, başrol oyuncusunun yeterince temsil edilmeyen bir gruptan olması ve yan rollerin yüzde 30’unun azınlıklardan oluşması ya da filmin, bu toplulukların yaşadığı sorunlara işaret etmesi olarak belirlendi.

İkinci kriter, sahne arkası yönetici ekibin veya teknik ekip üyelerinin tarihsel olarak dezavantajlı gruplardan seçilmelisi; ayrıca bu grubun kadınları, farklı ırkları, LGBTİ’leri ve engellileri de kapsaması oldu.

Diğer iki kriterse, yeterince temsil edilmeyen kişilere staj ve eğitim sunulması, ayrıca filmin pazarlama ve dağıtım ekiplerinde aynı çeşitliliğin sağlanması olarak belirlendi.

Söz konusu yeni kriterler, 2024’te düzenlenecek 96. Akademi Ödülleri ile birlikte hayata geçirilecek.