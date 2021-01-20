MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriOrkun Ün kimdir?
GeriKeyif Orkun Ün kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Keyif
Haber Giriş: 20.01.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Orkun Ün kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Orkun Ün kimdir?
Abone Olgoogle-news

Orkun Ün 29 Mart 1986’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okurken Kanal D Ana Haber’de staj görmeye başladı. Kısa sürede de haber muhabiri olarak işe başladı.

Orkun Ün, Kanal D Ana Haber’deki yılları içinde dünyanın bir çok sıcak bölgesinden canlı yayınlarla haberlerini aktardı.
Gezi Parkı eylemleri sırasında aralıksız haftalarca yayın yapan tek muhabirdir.
Soma Faciası,
Şike Davası,
Suriye’ye düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaptığı haberler çok konuşuldu.

2018 senesinde Kanal D Haber’den ayrıldı ve Acun Ilıcalı’nın davetiyle TV8’de ‘8’de bugün’ adlı haber programını sundu.

2020 senesinde Ahmet Hakan tarafından Hürriyet Gazetesi’ne köşe yazarı olarak transfer edilen Orkun Ün, halen Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki’nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle