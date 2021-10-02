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Orhan Gencebay İstanbul'u fotoğraflayacak

#Orhan Gencebay#UNESCO#Türkiye Tanıtma Platformu Kültür Ve Sanat Danışman Kurulu Başkanı
Orhan Gencebay İstanbulu fotoğraflayacak

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay sosyal sorumluluk projesi için İstanbul'u fotoğraflayacak.

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Türkiye'de turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu TÜROFED, Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED), Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) bir araya gelerek, UNESCO Touristica Photo Safari sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.


17 UNESCO kültürel mirasında foto safari organizasyonu olarak yapılacak bu projenin ilki, geçtiğimiz hafta Kapadokya’da yapılmıştı. 
Türkiye'nin kültür turizminin artması amacıyla yola çıkılan bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında; Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları üyesi, Türkiye Tanıtma Platformu Kültür ve Sanat Danışman Kurulu BaşkanıOrhan Gencebay’la UNESCO PHOTO SAFARİ projesine katılarak destek verecek.

 

 

 

 

 

 

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#Orhan Gencebay#UNESCO#Türkiye Tanıtma Platformu Kültür Ve Sanat Danışman Kurulu Başkanı