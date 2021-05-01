Öncü olacak

Hakkı Görgülü, Ahmet Savaş ve Fırat Boran öncülüğünde kurulan Betimleme Fabrikası; işitme ve görme engellilerin dizi, film ve belgesellere erişimini sağlamaya ve betimleme hizmeti vermeye devam ediyor. Yönetmen Görgülü, dijitalleşen dünyayla birlikte engelli bireylerin bu hızlı iletişim çağına ayak uydurmalarını sağlamak için ‘Engelli Influencer’ girişimini başlattıklarını söyledi.

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