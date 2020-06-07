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Haber Giriş: 07.06.2020 - 11:52,Son Güncelleme:

'Olası Her Rüya' sergisi ziyarete açıldı

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'Olası Her Rüya' sergisi ziyarete açıldı
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Vision Art Platform, Teşvikiye’de açılan yeni mekanında gerçekleştirdiği ilk sergi ‘Olası Her Rüya’ ile Leyla Emadi ve Rafet Arslan’ın yapıtlarını sanatseverlerle buluşturuyor...

Meryem Taşyar ve Kübranur Şimşek'in küratörlüğünü üstlendiği, sanatçı Leyla Emadi ve Rafet Arslan’ın eserlerini bir araya getiren “Olası Her Rüya” sergisi önceki akşam düzenlenen online açılışla kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Olası Her Rüya’ sergisi, Vision Art Platform'un Teşvikiye’de açılan yeni mekanında gerçekleştirdiği ilk sergi olma özelliğini de taşıyor.

Özgürlük, zorunluluk, irade gibi kavramların tarih ve etik bağlamlarında insan iradesini sorguladığı yapıtların merkeze alındığı sergide sanatçılar farklı coğrafya, kültür ve zamanlardaki tahakküm ve manipülasyon yöntemleri karşında bilişsel bir irade kavramını ortaya koyuyor.

Olası Her Rüya sergisi ziyarete açıldı

LEYLA EMADİ: ESERLERİM KABUL VE TESLİM OLMAK İLE İLGİLİ...

Sanatçı Leyla Emadi sergide yer alan eserlerini “Bu serginin ana teması hayattaki seçimlerimiz ve birey olarak irade merkezimizin ne kadar ve ne yönlerde işlediğini sorgulamak aslında. Günümüzde hayat o kadar hızlı akıyor ki çoğumuz verdiğimiz kararları, attığımız adımları, yanımızda tuttuğumuz kişileri tartmayı, sorgulamayı ve bilinçli seçmeyi unuttuk” sözleriyle anlattı.

Emadi, “Eserlerim bu bağlamda, hayatla akışta kalabilmek, plan ve programlara boğulmadan yaşamın getirilerine ‘kabul ve teslim’ olmak ile ilgili.” diye konuştu.

RAFET ARSLAN: HAYATLARIMIZ SAHTE GERÇEKLİK İLE ÇEVRİLMİŞ DURUMDA

Sergiyle ilgili konuşan sanatçı Rafet Arslan da “Benim niyetim imgeyi ütopya - distopya arasındaki gerilime sürükleyerek, hakikati aramak. Günümüzde hayatlarımız sayısız sahte gerçeklik ile çevrilmiş durumda. Burada sanata düşen sahteliğin çelik çemberinde gedikler açmaktır” dedi.

27 Haziran’a kadar sürecek sergiyi gezmek isteyen ziyareçiler, info.visionartplatfrom@gmail.com adlı adresten randevu alarak sergiyi gezebilecek.

Olası Her Rüya sergisi ziyarete açıldı


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