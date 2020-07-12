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Haber Giriş: 12.07.2020 - 11:01,Son Güncelleme:

Nilperi Şahinkaya bu kez şaşırtacak

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Nilperi Şahinkaya bu kez şaşırtacak
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NİLPERİ Şahinkaya önceki gün Bebeköy’de görüntülendi. Kanal D’de yayınlanacak “Yeni Hayat” dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı

. Çekimlerin başlamasını heyecanla beklediğini dile getiren Şahinkaya, “Çekimler henüz başlamadı, biz de gün bekliyoruz. Bir şeyler netleşmeden tam tarih vermiyorlar. 18 Temmuz gibi çekimlerin başlayacağını yazmışlar, doğru olmasını umuyorum” dedi. Dizide bir anneyi canlandıracağını söyleyen oyuncu, “Anne olmayı seven, iyi bir eş olmaya çalışan bir kadın. Neşeli ve tatlı bir kadın. Beni her zaman gördüğünüzün tam tersi bir karakter olacak” diye konuştu.

Nilperi Şahinkaya bu kez şaşırtacak


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