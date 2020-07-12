Nilperi Şahinkaya bu kez şaşırtacak

. Çekimlerin başlamasını heyecanla beklediğini dile getiren Şahinkaya, “Çekimler henüz başlamadı, biz de gün bekliyoruz. Bir şeyler netleşmeden tam tarih vermiyorlar. 18 Temmuz gibi çekimlerin başlayacağını yazmışlar, doğru olmasını umuyorum” dedi. Dizide bir anneyi canlandıracağını söyleyen oyuncu, “Anne olmayı seven, iyi bir eş olmaya çalışan bir kadın. Neşeli ve tatlı bir kadın. Beni her zaman gördüğünüzün tam tersi bir karakter olacak” diye konuştu.





