MyLove ile 2021 İlkbahar-Yaz Moda Trendlerini İnceledik

Bu sezon elbiseler çiçek açacak!

Güzel havaların getirdiği güzel enerji ile rengarenk çiçek desenli elbiseler görmeye ihtiyacımız var. Bolca renk ve desen göreceğimiz bu sezonda çiçekli elbiseler gardrobumuzda ayrı bir yer alacak. Özgürce sokaklara ve parklara dökülebileceğimiz, tatil planları yapabileceğimiz günlerin hayalini başka bir kıyafetle kuramazdık. Birbirinden renkli uçuş uçuş elbiseler ile o günleri karşılamaya şimdiden hazır olun. MyLove’ın kataloğundan özellike bu balon kollu büzgülü elbise modeline bayıldık. Daha sıcak günler gelene kadar salaş bir triko kazak ve bir çift cowboy çizme ile rahatça giyebileceğiniz bu elbise ve daha fazlası için MyLove’ın elbise kategorisinde göz atın deriz!

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Minimalist ama etkili!

Bir yandan çılgın renkler ve hacimli kıyafetler, öte yandan modern kesimli sakin klasikler. Sade parçalar ve nötr renkler tercih edenler için bu sezon takip edebileceğiniz trend minimalizm. Şık ve çabasız, üzerinize oturan, kolay aksesuar ekleyebileceğiniz elbiseler, bluzlar ve pantolonlar ile tüm gardrobunuzu oluşturabilirsiniz. Tek parça ile büyük etki yaratan bu omuz detaylı siyah elbiseyi sizin için seçtik. İsteğe göre kemer kullanarak belinizi ortaya çıkarabilir, modern ve feminen bir görüntü elde edebilirsiniz. Siyahın, beyazın ve nude tonların hakim olduğu bir ilkbahar-yaz gardrobu için aradığınız her şey mylovebutik.com'da!

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Eşofmansız bir hayat düşünemiyoruz!

Geçen yıl itibariyle hayatımızda belki de en çok yer kaplayan, dolabımıza girdiği kadar gönüllerimizde taht kuran bir parça ise eşofman. Evde, yürüyüşte, alışverişte; çabasız ve konforlu bir tarz arayanlar için eşofman hayat kurtarıyor. Takım olarak veya ayrı ayrı giyebileceğiniz eşofman takımları, jogger eşofman altları veya angel eşofmanlar alternatifleri arasında bizim için bu yaz en çok değerlenecek olan parça şerit detaylı bol kesim saten eşofman altı oldu. Mevsime göre ister sweatshirt ile ister kısa crop top veya tshirt ile kombinleyebileceğiniz bu eşofman ile özgün bir sokak stili yakalayın. Esnek yapıları ve onlarca çeşidiyle en trend eşofmanları MyLove'ın online mağazasında bulabilirsiniz.

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