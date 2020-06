Müziği yıldızlarla paralel

1973 Ankara doğumlu, Kova Burcu olan müzisyen, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. Öğrencilik yıllarından bu yana önce TRT, ardından Ankara Üniversitesi Tömer gibi kurumlarda görev yaptı. Sonrasında Kanada Eğitim Merkezi Türkiye Ofisi Yöneticiliği’ni üstlendi. “29 yıl önce yapım-yönetim asistanlığı ile başlayıp ardından pazarlama İletişimi alanında yıllanmış bir profesyonel kariyer” diyerek özetliyor iş yaşamını.

Müziğe yönelmesinin başlangıcını “Eskilerin hep dediği gibi, anne karnında” cevabını veriyor. Ve şöyle devam ediyor: “Anneciğimin sesi çok güzeldi… Bana hamileyken söylediği tüm şarkılar, türküler, sesler Ruhuma işlemiş demek ki… 6 yaşımda ilk bestemi yapmıştım, hala hatırlıyorum, sözünü ve müziğini, hiçbir yerde kayıtlı olmamasına rağmen."

Geçen yıl yayınlanan ilk şarkısının ismi Yas idi. Müzisyen bu parçayı, “Hüzünlü bir iç çekişin, ayrılığın hikayesi aynı zamanda” sözleriyle aktarıyor. Ardından Ekinci’nin her gün azalmakta olan Dünyanın sesi olmayı amaçladığı Dünya yayınlandı. Hemen ardından Belki geldi. Belki şarkısını “O da hala umut taşıyan ve her gün yeni bir güneş doğduğunu tüm müzikseverlere hatırlatmayı istediğim bir şarkıydı” diye aktarıyor.

Köksal Ekinci, söz ve müziklerinizde nelerden ilham alıyorsunuz sorumuza şöyle cevap verdi: “Genelde yaşadığım her andan beslenmeye çalışan bir Ruhum var. Bazen bir kuş sesi, bazen öğrencilerimden duyduğum bir kelimenin bende yarattığı açılımlar… Çoğunlukla gökyüzündeki yıldızlar ana ilham kaynağımdır.”

Sadece dijital platformları kullanan sanatçı bunun nedenini ise şöyle açıklıyor: “Günümüzün en kolay ve direkt ulaşım sağlayan platformları, dijital servis sağlayıcılar. Eski usul cd veya kaset basım/dağıtım süreçleri çoktandır kullanılmıyor. İnternet ve akıllı cihazlar sayesinde her an, her yerde erişim sağlayan bu alanlar özellikle benim gibi, bağımsız kalmaya çalışan sanatçılar için en doğru iletişim aracı durumunda.”

Ay'ın Nefesi’nin hikayesini ise şöyle anlatıyor: “Ana melodisi 2 yıl önce bir anda ortaya çıkan şarkılarımdandır, ben öyle anlara ‘’mucizeli’’ dakikalar diyorum. Çok İlahi bir duygu şarkıyı söz/müzik bir arada duymak… Ben bütün şarkılarımı böyle yapıyorum. Annemin nefesini çok özlediğim, vefat yıldönümünün yaklaştığı günlere rastlıyor ilk oluşumu, tam bir Akrep dolunayıydı o zaman da… Kendisi bana cennetten bir damla gönderdi diyebilirim kısaca.