Mucize aşk kliplendi

31 Aralık 2016’yı yeni yıla bağlayan gece Türkiye, Reina adlı eğlence mekanına yapılan terör saldırısıyla sarsıldı. 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırı, bir aşk hikâyesinin de başlangıcı oldu. Hollanda’da yaşayan ve yılbaşı tatili için İstanbul’a gelen Tuğba Demir, Reina’ya gitmekten kendisini son anda vazgeçiren otel çalışanı Sami Yıldırım’la saldırıdan bir yıl sonra evlendi. Tuğba-Sami Yıldırım çiftinin aşk hikâyesini, yakın arkadaşları Şahin Duman yazdığı “Ecelimden Kaçırdın Beni” adlı şarkıyla ölümsüzleştirdi. Şarkının klibi çiftin evlendiği Sait Halim Paşa Yalısı’nda Can Sarcan yönetmenliğinde çekildi. Almanya’da yaşayan Şahin Duman “Bu aşk hikayesi, mucizelere ve aşka inanmamı sağladı” dedi.





