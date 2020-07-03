Monterroso'dan “Devridaim”

Bu kitabında okura hikâye-deneme birleşimini sunan Monterroso, şairleri, âşıklar ve mutsuzları yan yana getirirken yalnızca insanı odağına alıyor.

Kitap, VakıfBank Kültür Yayınları tarafından yayınlandı.

Latin Amerika edebiyatında Gabriel García Márquez ve Julio Cortázar gibi Boom kuşağı yazarları arasında yer alan Monterroso, 1972’de yayımlanan bu eserinde samimi bir anlatımda bulunuyor.

Özellikle kısa öyküleriyle bilinen Monterroso, Türkçe çevirisi Mehmet Sait Şener tarafından yapılan kitapta farklı bir tür deniyor. Hikâye ile denemeyi birleştirdiği kitabında şöyle söylüyor: “Hayat deneme değil, birçok şey denememize rağmen; hayat hikâye değil, birçok şey uydurmamıza rağmen; hayat şiir değil, birçok şey hayal etmemize rağmen. Hayatın şiirinin hikâyesinin denemesi devridaimdir; evet, devridaim.”