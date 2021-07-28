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Haber Giriş: 28.07.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Mehmet Esen filmi için 25 yaş gençleşti

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Mehmet Esen filmi için 25 yaş gençleşti

Ünlü oyuncu Mehmet Esen (63), aynı isimli kitaptan uyarlanan ve çekimleri Mart 2022’de gerçekleşecek “Aşk Hayattan Büyük” filminin Efecan Oğuzbeyoğlu’nun prova makyajında 25 yaş gençleşti.

Esen fotoğrafını sosyal medya hesabından “Beni yeni bir filmde böyle görürsen sakın şaşırma” notuyla paylaştı. Tamamı Berlin’de çekilecek olan filmde oyuncu, ‘Timuçin’ karakterine hayat verecek.

Mehmet Esen ayrıca yazıp, yönettiği ve başrolünde yer aldığı “Yapayalnız” isimli filminin çekimlerinin tamamladığını söyledi:

“Evimi ipotek ederek filmi çektim. Önemli şirketlerden ciddi teklifler almama rağmen kabul etmedim. Çünkü istemediğim oyuncuları önerdiler. Hollywood yapımlarında yer aldım ve oradaki ilişkilerimi bu filmde kullanacağım. Diğer yıl Berlin Film Festivali’ne katılacağım.”

Mehmet Esen filmi için 25 yaş gençleşti

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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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