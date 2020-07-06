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Haber Giriş: 06.07.2020 - 16:38,Son Güncelleme:

Macar Kültür Merkezi kapılarını fotoğraf sergisiyle açıyor

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Macar Kültür Merkezi kapılarını fotoğraf sergisiyle açıyor
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Macar Kültür Merkezi tarafından "Tuna - Tarihle Akan Nehir" isimli fotoğraf sergisinin açılışı, yarın merkezin sosyal medya hesaplarından online olarak yapılacak.

Macar Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, sergi, 8 Temmuz'dan itibaren gereken önlemlere uyulması ve salonda en fazla 10 kişinin bulunması şartıyla ziyaret edilebilecek.

AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğiyle gerçekleşen "Tuna'nın Dalgaları" projesi kapsamındaki sergi, Fortepan Fotoğraf Arşivi'nden seçilmiş 80’den fazla analog fotoğrafla Tuna Nehri'nin kıyısında, son 100 senede yaşanan olayları, eğlenceli anları, acılı zamanları gözler önüne seriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sergi küratörü István Virágvölgyi, şunları kaydetti: "Nehri, çoğu kez zamana benzetiriz. Nehri görmemize rağmen nasıl içindeki su sürekli değişir, aynı şekilde şimdiki zamanı her ne kadar yaşasak da, anlar devamlı akmakta ama onları elimizde tutamayız. Fotoğraf, hem zamanı, hem suyu sonsuza dek pekiştirebilir."


Sergideki fotoğrafların yer aldığı Fortepan Fotoğraf Arşivi, 1990 yılından önce çekilmiş, özellikle şahsi fotoğrafları toplayan bir arşiv olarak 2010'da 5 bin adet fotoğrafla kuruldu. Devamlı büyüyen bu koleksiyon, bugün 130 bin fotoğrafa ulaştı.

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