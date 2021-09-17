Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
MSB duyurdu Yunanistana geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandıMSB duyurdu! Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı#Milli Savunma Bakanlığı
Mucize kavuşma 10 yıldır kayıp olan kedi evine döndüMucize kavuşma! 10 yıldır kayıp olan kedi evine döndü#İskoçya
Son dakika: BM Güvenlik Konseyinden flaş Afganistan kararıSon dakika: BM Güvenlik Konseyi'nden flaş Afganistan kararı!#Afganistan
Erzuruma ilk kar düştüErzurum'a ilk kar düştü!#Kar
Sabahın erken saatlerinde başlıyor Alışveriş için Bulgaristandan resmen akın ediyorlarSabahın erken saatlerinde başlıyor! Alışveriş için Bulgaristan'dan resmen akın ediyorlar#Edirne Alışveriş
A Milli Takım - Stefan Kuntz hikayesi başlıyor... Kuntz kimdir Bilinmeyen yönleri, Beşiktaş macerası...A Milli Takım - Stefan Kuntz hikayesi başlıyor... Kuntz kimdir? Bilinmeyen yönleri, Beşiktaş macerası...#Stefan Kuntz
Galatasarayın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Premier Ligin takibindeGalatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu Premier Lig'in takibinde#Galatasaray
Kuruçeşmede Zara rüzgarı estiKuruçeşme'de Zara rüzgarı esti#Zara
İngiltereyi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyorİngiltere'yi sarsan skandalda son dönemeç: Prens Andrew için zor günler başlıyor #PRENS ANDREW
Son dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenlemeSon dakika... Tüketici kredilerine yeni düzenleme#Tüketici Kredisi
HABERLERKelebek Haberleri Keyif Haberleri

Kuruçeşme'de Zara rüzgarı esti

#Zara#Kuruçeşme#Konser
Kuruçeşmede Zara rüzgarı esti

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Evrensel müziğin güçlü sesi Zara’yı ağırladı.

Haberin Devamı

Konser öncesi magazin basınının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı; “Bir sanatçının en büyük heyecanı konser öncesinde seyircisine hazırlanmak. Konsere hazırlanırken düğünüme hazırlanıyormuş gibi hissediyorum” sözleriyle heyecanını dile ge

Konserine “Vur Gitsin” şarkısıyla başlayan Zara, konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü şarkıcı konseri boyunca “Dilenci”, “Bir Teselli Ver”, “Sevemedim Kara Gözlüm” gibi Türk müziğine damga vurmuş birçok şarkıya da repertuarında yer verdi.

Kuruçeşmede Zara rüzgarı esti


ZARA GÖZ KAMAŞTIRDI!

Zara, boğaz manzarası eşliğindeki keyifli konserinde hayranlarının karşısına üç ayrı kostümle çıktı. Ünlü şarkıcı sahneye ilk olarak omuzlarını ve belini siyah transparan tüllerle saran taş işlemeli uzun siyah bir elbise ile çıktı. Zarafetiyle göz kamaştıran ünlü şarkıcı konserinin ilerleyen dakikalarında hayranlarının karşısına bu kez içinde ışıl ışıl parladığı yeşil payet işlemeli bir başka zarif kostümle çıktı.
 
ZARA’DAN DANS ŞOV!

Hayranlarına Kuruçeşme Açıkhava’da müzik dolu bir gece yaşatan Zara, sahnede muhteşem bir şova da imza attı. Bir yıldır dans dersleri aldığını dile getiren Zara, roman kıyafetleriyle sahneye çıktı ve “Babuba” şarkısında sergilediği etnik dans figürleriyle adeta göz kamaştırdı. Ünlü sanatçının görsel şovunda kendisine dansçılar da eşlik etti.

Haberin Devamı

Kuruçeşmede Zara rüzgarı esti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zara#Kuruçeşme#Konser