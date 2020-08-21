Köksal Ekinci'den yeni albüm

"Suskun Gönül" şarkısını 21 Ağustos'ta müzikseverlerle paylaşan sanatçı albümün genel konseptini "Gönül, Türkçe'nin en derin kelimelerinden biri, kalbe hayat katan ve yaşamın en öz, en katıksız saf bilinç halidir aslında. Tasavvuf felsefesinde de gönül bütün duygu, düşünce, bilinç, sezgisellik ve kavrayışın, yani benliğin şekillenmesi ve geliştirilmesinde en önemli etken kabul edilir. Ve insanlar gönül rehberliğinde ancak, gerçeğe ulaşılabilir. Aklımız duygularla elde edilen bilgileri anlatırken, gönül ustalık ve derin bir kültürel zenginlik ile kazanılan bilgilerin kaynağıdır. Suskun Gönül de, uzun zamandır sessiz kalan kalplerin şarkı söyleme zamanının geldiğini anlatıyor" şeklinde özetledi.

İlk kez kendi besteleri dışında bir eser seslendiren şarkıcı, İranlı ünlü besteci Faramarz Aslani'nin dillerden düşmeyen "Age Ye Rooz" şarkısını, Shida Çetinkaya tarafından aslına uygun olarak çevirisi yapılan sözlerle seslendirerek bir ilke daha imza attı. Şarkıyı daha önce Ajda Pekkan ve Deniz Seki, Fikret Şenes sözleriyle yorumlamıştı.

Albümdeki altı şarkının prodüktörlüğünü ve aranjörlüğünü, Alper Gemici üstlendi. Şarkıların miksleri İlkay Dinsever tarafından yapıldı.