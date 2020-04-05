Kerem Alışık: Kitaplarla tedavi oluyorum

Alışık, evde zamanını nasıl geçirdiğini de anlattı: “Eve sığındık, bütün acı, dert, hastalık dolu günlerde yaptığımız gibi... Kitaplarla aklımı tedavi etmeye çalışıyorum, hastalık yüzünden vücudumuzun tedaviye ihtiyaç duymasından kaçınarak. Evde kaldığımızda belki canımız sıkılıyor ama dışarı çıkınca da hayatımız yanabilir.”





