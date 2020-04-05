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Haber Giriş: 05.04.2020 - 08:08,Son Güncelleme:/

Kerem Alışık: Kitaplarla tedavi oluyorum

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Kerem Alışık: Kitaplarla tedavi oluyorum
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Oyuncu Kerem Alışık, koronavirüs salgını nedeniyle evinden dışarı çıkmadığını, uzun zamandır karantinada olduğunu söyledi.

Alışık, evde zamanını nasıl geçirdiğini de anlattı: “Eve sığındık, bütün acı, dert, hastalık dolu günlerde yaptığımız gibi... Kitaplarla aklımı tedavi etmeye çalışıyorum, hastalık yüzünden vücudumuzun tedaviye ihtiyaç duymasından kaçınarak. Evde kaldığımızda belki canımız sıkılıyor ama dışarı çıkınca da hayatımız yanabilir.”

Kerem Alışık: Kitaplarla tedavi oluyorum


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