Kayhan filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Kayhan filmine dair detaylar

Haberin Devamı

Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın, senaryosunu kaleme aldığı "Kayhan" adlı film, zaman zaman TV ekranlarında yayınlanınca merak konusu oluyor. Filmin konusu ise şöyle:

"Liseden mezun olmasının üzerinden 20 yıl geçen Kayhan, yıllardır görüşmediği lise arkadaşlarıyla buluşmak üzere okulun pilav gününe gider. Ancak burada acı bir gerçekle karşılaşır. Lise yıllığında birçok arkadaşı, kendisiyle ilgili korkunç ifadeler kullanmıştır. Kayhan yıllar sonra bu sözlerin hesabını sormaya ant içer."

Başrolünde yine Gökbakarın'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar oturuyor.