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Kayhan filminin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Kayhan filmine dair detaylar

#Şahan Gökbakar#Kayhan#Film
Kayhan filminin konusu ne, oyuncuları kimler İşte Kayhan filmine dair detaylar

Kayhan filmi 2018 yılında vizyona girdi. Filmin çekimleri, 5 hafta boyunca İstanbul'da gerçekleştirildi. Başrolünde Şahan Gökbakar'ın yer aldığı komedi türündeki filmde, İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu rol alıyor. Peki, Kayhan filminin konusu ne?

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Ünlü komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar'ın, senaryosunu kaleme aldığı "Kayhan" adlı film, zaman zaman TV ekranlarında yayınlanınca merak konusu oluyor. Filmin konusu ise şöyle:

"Liseden mezun olmasının üzerinden 20 yıl geçen Kayhan, yıllardır görüşmediği lise arkadaşlarıyla buluşmak üzere okulun pilav gününe gider. Ancak burada acı bir gerçekle karşılaşır. Lise yıllığında birçok arkadaşı, kendisiyle ilgili korkunç ifadeler kullanmıştır. Kayhan yıllar sonra bu sözlerin hesabını sormaya ant içer."

Başrolünde yine Gökbakarın'ın yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda ise Togan Gökbakar oturuyor.

 

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#Şahan Gökbakar#Kayhan#Film

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