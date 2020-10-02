İstanbul Modern yıl sonuna kadar sağlık çalışanlarına ücretsiz

İstanbul Modern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını müzede sanatla buluşturuyor.

Beyoğlu'ndaki geçici mekan, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyularak gezilebiliyor.



Sağlık çalışanı olduğunu gösteren kimliğini beyan eden herkes, müzenin kapalı olduğu pazartesi hariç her gün ücretsiz olarak burayı ziyaret edebilecek.



