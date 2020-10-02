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Haber Giriş: 02.10.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

İstanbul Modern yıl sonuna kadar sağlık çalışanlarına ücretsiz

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İstanbul Modern yıl sonuna kadar sağlık çalışanlarına ücretsiz
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Tüm sağlık çalışanları İstanbul Modern'in Beyoğlu'ndaki geçici mekanını yıl sonuna kadar ücretsiz gezebilecek.

İstanbul Modern, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını müzede sanatla buluşturuyor.
Beyoğlu'ndaki geçici mekan, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyularak gezilebiliyor.

Sağlık çalışanı olduğunu gösteren kimliğini beyan eden herkes, müzenin kapalı olduğu pazartesi hariç her gün ücretsiz olarak burayı ziyaret edebilecek.

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