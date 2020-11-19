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Keyif
Haber Giriş: 19.11.2020 - 09:56 | Son Güncelleme:

İlk fragman yayınlandı

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ANADOLU tarihinin ilk eşitlikçi isyanını başlatan Şeyh Bedreddin’in hayatını anlatan ‘Hakikat’ filminden ilk fragman yayınlandı.

Senaryosunu Ali Şahin ve yönetmen Hakan Alak’ın birlikte yazdığı filmde Şeyh Bedreddin’i Suavi canlandırıyor. Bülent Emrah Parlak’ın ‘Börklüce Mustafa’yı, Saygın Soysal’ın ‘Torlak Kemal’i canlandırdığı ‘Hakikat’te ayrıca; Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Ezgi Esma Kürklü, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sinan Tuzcu, Sabriye Günüç, Serkan Genç, Rıza Akın, Rugeş Kırıcı gibi ünlü oyuncular rol alıyor.

İlk fragman yayınlandı

“Hakikat” filminde idam edilen Şeyh Bedreddin’i  Suavi canlandırıyor.

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