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Haber Giriş: 19.04.2020 - 09:04,Son Güncelleme:

İki usta canlı yayında

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İki usta canlı yayında
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DEMİRÖREN Medya ve Poll Production işbirliğiyle hayata geçirilen “#Evdekal #Müziklekal” kampanyasının bu akşamki konukları Muazzez Abacı ve Mustafa Keser olacak.

İki sanatçı 40 yıl sonra 6 Eylül 2019’da Harbiye Açıkhava’da aynı sahneyi paylaştıkları konser kaydıyla dinleyicilerinin karşısına çıkacak. Abacı ve Keser, konser öncesinde canlı yayında bir araya gelerek, hayranlarının sorularını da yanıtlayacak. Saat 21.30’da başlayacak yayın ve konser www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

İki usta canlı yayında


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