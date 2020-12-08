MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriHilal Bebek’ten Çemberin Dışı
GeriKeyif Hilal Bebek’ten Çemberin Dışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Keyif
Haber Giriş: 08.12.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Hilal Bebek’ten Çemberin Dışı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hilal Bebek’ten Çemberin Dışı
Abone Olgoogle-news

Hilal Bebek’in kaleme aldığı Çemberin Dışı adlı kitap okurla buluşuyor.

Zamanın ruhunu yakalayan kitap, değişimin, gelişimin, hayat sapaklarında doğru yolu tutturmanın izini sürüyor.

Hilal Bebek önsözünde okura şöyle sesleniyor: “Değişim, gelişim ve bilginin değer olarak yüceltildiği böylesi bir çağda labirentin içinde ‘istediği yöne’ giden fareler gibiyiz. Opsiyonlar başkaları tarafından belirlendiyse seçim yapsak ne yazar? Nehirlerimiz dilediği yöne aksa ne olur yatakları önceden çizilmişse? Yazılmış algoritmaları alt edip kendi yazılımımızı yaratmak mümkün mü?”

Hilal Bebek imzalı Çemberin Dışı, Tara Kitap etiketiyle okura sunuluyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle