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Haber Giriş: 07.10.2020 - 09:07 | Son Güncelleme:

Efsane gitarist Eddie Van Halen hayata veda etti

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Efsane gitarist Eddie Van Halen hayata veda etti
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Tüm zamanların en iyi gitaristleri arasında gösterilen Eddie Van Halen hayata veda etti. Van Halen bir süredir gırtlak kanseriyle mücadele ediyordu. 

Kötü haber Eddie Van Halen'ın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Müzisyenin oğlu yaptığı açıklamada, "Bunu yazmak zorunda olduğuma inanamıyorum ama babam Edward Lodewijk Van Halen bu sabah kanserle mücadelesini kaybetti. O isteyebileceğim en iyi babaydı. Onunla sahnede ve dışında paylaştığım her an bir hediyeydi. Seni çok seviyorum baba." ifadelerini kullandı.

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Efsane gitarist Eddie Van Halen hayata veda etti

Eddie Van Halen 26 Ocak 1955 tarihinde Amsterdam'da dünyaya geldi. Gerçek adı Edward Lodewijk Van Halen'dır. Van Halen adlı grubunun en önemli üyesidir. Rolling Stone dergisinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 100 Gitaristi sıralamasında 8. sırada yer almıştır.

Halen, ailesiyle birlikte 1962 yılında Hollanda'dan Pasadena Kaliforniya'ya taşınmışlardır. Önceleri piyano dersleri almış ancak piyanonun başında oturmanın çok sıkıcı olduğunu düşünerek bateri çalmaya başlamıştır. Ağabeyi "Alex Van Halen" ise gitar dersleri almaya başlamıştır.

Ancak Eddie Van Halen daha sonra esas yeteneğinin gitar olduğuna karar vermiş ve abisiyle enstrümanlarını değiştirmişlerdir. 1974 yılında Van Halen grubunun temellerini abisiyle birlikte "Mamut" adlı grupla attı. 1982 yılında yayımlanan ve dünyanın en çok satan albümü olarak bilinen Michael Jackson'ın ünlü Thriller'ında çalışan Halen, albümdeki en bilinen şarkılardan Beat It'in gitar sololarını çalmasıyla tanındı.

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