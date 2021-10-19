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Ceberruh’un galasında ünlüler geçidi

#Ceberruh#Mehmet Ali Erbil#Selahattin Tasdöğen
Ceberruh’un galasında ünlüler geçidi

Meda Film Yapım ve Zeki Sincar Production ortak yapımı olan ‘Ceberruh’ geçtiğimiz hafta sinemada seyircisiyle buluştu.

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Buğra Kekik’in yönetmen koltuğunda oturduğu korku filminin gala, Erkan Çelik’in sunumu Versace Enerji içeceklerinin sponsorluğu Akatlar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mehmet Ali Erbil, Meral Konrat, Mehmet Çepiç, Selahattin Tasdöğen, Gani Rüzgar Şavata, Tuncay Gençkalan, Tolga Yüce, Selçuk Kılıç, Servet Aksoy, Can Arduç’ın yanı sıra müzik dünyasından Doğuş, Güçlü Soydemir, Aysun Kaya, Berna Tan, Berna Karagözoğlu, Şahin Kendirci, Begüm Polat, Sinan Yılmaz, Abdurrahman Delen, Tefo, Öznur Güler, Şafak Sönmez ve haber sunucusu Gökhan Taşkın geceye renk kattı.

Ceberruh’un galasında ünlüler geçidi


FİLM GÖSTERİMİ
KONSERLE DEVAM ETTİ
Gösterimin ardından sahneye çıkan konuk sanatçılar, özlenen şarkılarını davetliler için seslendirdi. Galaya katılarak destek veren tüm sanatçılara, yapımcılar Zeki Sincar ve Adem Sincar tarafından gecenin hatırası olarak teşekkür plaketi takdim edildi. 
Ceberruh’un galasında ünlüler geçidi


 

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#Ceberruh#Mehmet Ali Erbil#Selahattin Tasdöğen

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