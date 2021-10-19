Ceberruh’un galasında ünlüler geçidi

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Buğra Kekik’in yönetmen koltuğunda oturduğu korku filminin gala, Erkan Çelik’in sunumu Versace Enerji içeceklerinin sponsorluğu Akatlar Kültür Merkezi’nde yapıldı. Mehmet Ali Erbil, Meral Konrat, Mehmet Çepiç, Selahattin Tasdöğen, Gani Rüzgar Şavata, Tuncay Gençkalan, Tolga Yüce, Selçuk Kılıç, Servet Aksoy, Can Arduç’ın yanı sıra müzik dünyasından Doğuş, Güçlü Soydemir, Aysun Kaya, Berna Tan, Berna Karagözoğlu, Şahin Kendirci, Begüm Polat, Sinan Yılmaz, Abdurrahman Delen, Tefo, Öznur Güler, Şafak Sönmez ve haber sunucusu Gökhan Taşkın geceye renk kattı.



Gösterimin ardından sahneye çıkan konuk sanatçılar, özlenen şarkılarını davetliler için seslendirdi. Galaya katılarak destek veren tüm sanatçılara, yapımcılar Zeki Sincar ve Adem Sincar tarafından gecenin hatırası olarak teşekkür plaketi takdim edildi.