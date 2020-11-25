“Azar Azar”ın uğuru

Uygulamanın reklam filminde de rol alan Faruk K, “Azar Azar 2020”yi de tüm dijital platformlarda yayınladı. Sözleri Faruk K ve Soner Çınar’a ait olan şarkının yeni düzenlemesini Hey Douglas üstlendi. Faruk K, “Bu şarkı uğurum oldu. 20 yıl sonra yeniden keşfedildi. 2020 yılında umarım şarkımız herkese kendini tekrar iyi hissettirir ve dans ettirir. Hayranlarım bu şarkıyı zamansızlaştırdı” dedi.